Дно, Ик, Ыб: Росреестр собрал самые необычные названия населенных пунктов России

Росреестр нашел села из двух букв и поселок с названием длиннее 50 символов

В России есть населенные пункты с названиями всего из двух букв, а также поселок, название которого включает цифры, кавычки и более 50 символов. Росреестр поделился с ТАСС самыми короткими и длинными топонимами страны.

Среди деревень, сел и поселков более 50 имеют двухбуквенные названия. Самые распространенные из них — Ям, который встречается 12 раз, и Яр — 11 раз. Также в России есть населенные пункты с названиями Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг.

Самым длинным стало название поселка Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Московской области. С учетом пробелов и кавычек оно превышает 52 символа. Как отмечает осреестр, длинные названия чаще встречаются в сельской местности и нередко состоят из нескольких частей или описательных конструкций.

Среди городов России самые короткие названия включают три буквы. Таких городов 16: Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа. Эти сведения приведены в Государственном каталоге географических названий.

Среди сел выделяется Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии — его название не содержит пробелов, но включает дефис. Одно из самых длинных однословных названий носит село Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области. Сопоставимую длину имеет название Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области. Самое длинное название среди городов России — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России обнаружили населенные пункты с самыми необычными и забавными названиями. Среди них село Хохотуй в Забайкалье и деревня Новый Опель в Псковской области. Также в списке оказались хутор Веселая Жизнь на Кубани и деревня Безумово в Тверской области. Помимо этого, в перечень вошли озеро Медведь Упал на Камчатке, река Юмор в Приамурье и остров Кривая Кошка в Архангельской области.

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