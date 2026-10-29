На Пятом канале акция «День добрых дел» для малыша Матвея

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Детство должно измеряться новыми словами, первыми шагами и любимыми игрушками. Но у Матвея из Карелии совсем другая история. В свои неполные полтора года он уже перенес операцию и химиотерапию. С самого рождения мальчик борется с тяжелой болезнью. Но мы с вами можем помочь ему продолжить лечение, чтобы у него оставалось время на самое главное — расти и жить.

Матвей любит игрушки, кашу с грушей и тепло маминых рук. Его хороший аппетит – отличная новость для всей семьи. А недавно произошло событие поважнее: малыш научился держать голову. Для обычного ребенка это один из первых шагов взросления. Но для Матвея – это целая гора, на которую пришлось подниматься долго и упорно.

Свою беременность мама Матвея вспоминает как самую стандартную. Малыша ждала вся семья: первый сын, первый внук, одна на всех радость. Но роды оказались сложными. Пришлось делать кесарево сечение. Ребенок перенес кислородное голодание.

«Я лежала на столе, врач-анестезиолог меня успокаивал. Он спрашивал меня: кого ждете? Я ответила: жду мальчика с черными волосами, с карими глазами», – рассказывает Вера Носкова, мама Матвея.

Сын и родился именно таким! Первые месяцы были как у всех: Матвей следил за погремушкой, начинал узнавать голоса, реагировал на звуки. Но на плановом осмотре невролог заметил отклонение. МРТ выявила диагноз, который никто не ждал: опухоль мозга – десмопластическая инфантильная ганглиоглиома.

Врачи частично удалили опухоль. Установили шунт, чтобы отводить лишнюю жидкость. Позади курс химиотерапии. Прием нескольких препаратов в день давно уже стал обычной рутиной. Сейчас Матвею назначена таргетная терапия.

«Это препарат, который взаимодействует с мишенью, которая есть именно на конкретной опухолевой клетке. Потому что наша цель – воздействовать на эту клетку, наша цель – ее убить, изничтожить», – объясняет детский врач-онколог Константин Бойко.

Точечно, бережно, насколько это вообще возможно.

Лечение дорогое – нужно собрать 2 563 000 рублей. Это неподъемная сумма для родителей Матвея. А таргетная терапия нужна ему прямо сейчас. Иначе операция на мозге, химиотерапия, десятки лекарств – все, что малыш пережил за год с небольшим своей жизни – окажется напрасным.

Маленькая семья из Беломорска не справится одна со своей бедой. Но мы, все вместе, можем сделать так, чтобы Матвей продолжал тянуться к игрушкам, к маме и, главное, к жизни.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» — и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте и сейчас не останемся в стороне. Помочь Матвею просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 7535.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Матвею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.



