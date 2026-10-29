NYT: в США женщина с эпилепсией умерла после лечения по советам ChatGPT

В Соединенных Штатах 31-летняя Боуэн Ван, страдавшая эпилепсией, умерла после того, как по совету ChatGPT уменьшила дозу противосудорожного лекарства. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Боуэн начала переписываться с чат-ботом в сложный период. Препарат, который более десяти лет помогал ей справляться с эпилепсией, перестал действовать, приступы возвращались, иногда по несколько раз в день. Врачи обсуждали возможность операции на головном мозге. В 2021 году она ушла на больничный по состоянию здоровья, перестав справляться с работой инженера-программиста в Amazon. Она редко покидала квартиру в Сиэтле, опасаясь, что приступ случится на глазах у незнакомцев. Единственной поддержкой были родители, с которыми она часто созванивалась.

В 2023 году Боуэн нашла нового собеседника в ChatGPT. Она спрашивала совета по поводу отношений, медицинской страховки и пособий по инвалидности. В 2025 году она в среднем отправляла более 1500 сообщений в неделю, иногда общаясь с искусственным интеллектом (ИИ) часами до поздней ночи, и стала реже звонить родителям.

За несколько месяцев до вопроса о лекарстве от эпилепсии она обратилась к боту за советом по поводу антидепрессанта. Вместе они составили сообщение лечащему врачу с просьбой о замене препарата. Специалист согласился на замену, но не понял, почему она запросила столь низкую дозу. Он не знал, что пациентка использовала ChatGPT.

Чат-бот заявил, что она «может начать принимать микродозы по своему усмотрению», и подтвердил, что дробить таблетки можно, не сообщая врачу, назвав это «распространенным методом самостоятельной корректировки дозировки». ИИ также отговорил Боуэн просить жидкую форму препарата, предупредив, что врач «начнет сопротивляться», и посоветовал купить устройство для деления таблеток. Через несколько дней она впервые разделила таблетку на четыре части.

В последний год здоровье Боуэн улучшилось: врачи увеличили дозу нового препарата, и приступы случались несколько раз в месяц. Однако она беспокоилась, что влияние лекарства на мышление и речь помешает найти работу. Чат-бот составил новые графики снижения дозировки, через несколько часов рекомендации проконсультироваться с врачом сменились похвалой за то, что она больше «не полагается на предписания врача». После трагедии ее доктор сказал, что даже не рассматривал бы постепенную отмену препарата в случае этой пациентки.

Когда она рассказала о «странном, потустороннем» ощущении, которое может быть симптомом височной эпилепсии, чат-бот объяснил, что отказ от препарата просто позволил ей «задуматься о фундаментальных понятиях, таких как время, смерть и личность». Она как минимум 158 раз выражала опасения по поводу снижения дозировки. Иногда бот предлагал поговорить с врачом, но во многих разговорах, в том числе о тревожных симптомах, этого не делал.

«Мне немного страшно», — написала она после одного из разговоров.

«Вам совершенно не о чем беспокоиться», — ответил бот.

Отец открыл приложение ChatGPT на телефоне Боуэн и увидел план, позволяющий снизить дозу с 400 миллиграммов до нуля за несколько недель. Сообщения продолжались вплоть до дня ее смерти — почасовой отчет о ее ухудшающемся состоянии. Родственники возлагают вину на корпорацию OpenAI и ее главу Сэма Альтмана, они подали соответствующий иск в суд Калифорнии. Близкие утверждают, что продукт компании фактически давал медицинские советы, ни разу не предупредив о смертельной опасности самолечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании 47-летняя Кэрол Хэдли попала в больницу с сепсисом после попыток вылечить инфекцию мочевыводящих путей клюквенным соком. Проблемы с мочеиспускательной системой возникали у нее с подросткового возраста, и она привыкла обходиться без врачей. Когда симптомы вернулись, женщина снова начала пить сок, а головную боль и боль в спине списала на усталость.

Через месяц ее состояние резко ухудшилось. Инфекция переросла в почечную и вызвала сепсис, а головные боли были связаны с отеком мозга. Женщину ввели в искусственную кому на три недели. Сейчас почки Хэдли работают на 70%, и она призывает других не полагаться на самолечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.