Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее за убийство их госслужащего

Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед администрацией президента Южной Кореи за убийство их государственного служащего. Инцидент случился ранее на этой неделе, когда сотрудник рыбного контроля пропал во время дежурства у границы, пишет агентство «Ренхап».

В официальном сообщение Ким Чен Ына говорилось, как ему жаль, ведь он разочаровал президента Мун Чжэ Ина и его соплеменников. Он подтвердил, что 41-летнего госслужащего убили — выстрелили в него более десяти раз за вторжение в воды Северной Кореи.

В Сеуле заявляли, что военные КНДР после убийства сожгли чиновника. Однако версия Пхеньяна такова, что сожжена была лишь его одежда, а само тело не трогали.

По данному вопросу лидеры Северной и Южной Кореи также обменялись личными посланиями. Их содержание не раскрывалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что была обнародована переписка Трампа и Ким Чен Ына.