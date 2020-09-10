Влюбленность высшего уровня: обнародована переписка Трампа и Ким Чен Ына

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Валентин Черников
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Доступ к 27 письмам ранее получил инициатор «Уотергейтского скандала» журналист Роберт Вудворд.

Влюбленность высшего уровня: обнародована переписка Трампа и Ким Чен Ына

Фото: ТАСС / YONHAP

Личную переписку Ким Чен Ына и Дональда Трампа назвали примером самых странных дипломатических отношений XXI века. Фрагменты писем северокорейского и американского лидеров привел CNN со слов известного журналиста Washington Post Роберта «Боба» Вудворда — одного из инициаторов «Уотергейтского скандала».

По данным телеканала, Вудворд получил доступ к 27 письмам, которыми обменялись главы государств. Журналисту запретили делать копии или фотографировать письма, поэтому он зачитал их на диктофон.

Отмечается, что в письмах к президенту США председатель Госсовета КНДР неприкрыто льстит Трампу, использует обращение «ваше превосходительство» и сравнивает возможную встречу с ним со «сценой из фэнтези».

«Глубокая и особая дружба между нами будет действовать как волшебная сила, которая приведет к прогрессу в отношениях между КНДР и США и устранит все преграды, которые стоят перед нами на пути», — писал Ким Чен Ын в июне прошлого года.

Письма Трампа, как отметил журналист Washington Post, более прямолинейны, но в них прослеживается лесть. В частности, после обсуждения возможного уничтожения ряда ядерных объектов президент США приглашал северокорейского коллегу в кино и на партию в гольф.

Многие фразы лидеров двух держав в переписке Вудвор сравнил с заявлениями о личной верности, «которые могли бы произнести рыцари Круглого стола или, возможно, женихи». Сам Трамп не раз называл эти письма «прекрасными», а однажды заявил, что они с Кимом «влюбились друг в друга».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира.

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