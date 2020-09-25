Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 27 сентября по 5 октября

Не только по звездам можно предсказать будущее. Гадание по древним рунам также способно открыть нам тайны Вселенной. Рунический провидец Игорь Вечерский известен своими сбывшимися предсказаниями. Например, именно он говорил, что стихия воды принесет немало хлопот миру. В итоге — сильнейшие за последние 50 лет тайфуны, мощнейшие наводнения и бушующие в США пожары, вызванные засухой. На фоне этого случился аномальный шторм на Юпитере, разломился крупнейший ледник планеты, а киты совершили самый массовый за последнее десятилетие выброс на сушу.

Специально для 5-tv.ru Игорь Вечерский сделал свой рунический гороскоп на период с 27 сентября по 5 октября для всех знаков зодиака.

Овен

В начале недели (Хагалаз) будьте внимательны, избавьтесь от отжившего, наведите порядок в делах. В середине недели (Дагаз) откройте новые возможности, жизнь предоставляет вам их. В конце недели (Кено п) потребуется контроль над текущими процессами, не пускайте их на самотек.

Телец

Начало недели (Альгиз п) (перевернутое — Прим. ред.) рекомендует избегать рисков и не планировать решения в важных вопросах. В середине недели (Вуньо) время достижения успеха и поиск возможности лучших результатов. В конце недели (Тейваз п) отдохните, наберитесь сил, они пригодятся для будущих успехов.

Близнецы

В первой половине недели (Йера) воспользуйтесь плодами приложенных вами усилий, получите результат своего труда. В середине недели (Соуло) открывается время возможностей для того, чтобы проявить свои лучшие качества. В конце недели (Райдо) удачный период для всевозможных поездок и начала новых дел.

Рак

Неделя начинается с (Райдо п) не предполагает к перемещениям и открытию новых дорог, зато уже известные доступны вам. В середине недели (Хагалаз) вероятны неожиданности, сила стихии вступает в свои права. В конце недели (Гебо) наладьте контакты, найдите нужных партнеров и друзей.

Лев

Начало недели (Вуньо п) не относитесь слишком самокритично к себе, всегда есть к чему стремиться, но вы уже достигли многого. В середине недели (Перто) может появиться новая важная информация, вы сможете открыть возможности для новых достижений. В конце недели (Отал) время заняться домом и семьей, навестит родственников.

Дева

В первой половине недели (Тейваз п) не стройте важных планов, лучше используйте период для накопления сил и текущих дел. В середине недели (Кено) время развития и познания, откройте для себя новые пути развития и управления процессами. В конце недели (Лагуз п) могут быть достигнуты не все планы, однако и вы сможете использовать фактор неожиданности.

Весы

В начале недели (Йера) пришло время использовать накопленный опыт и подвести итог совершенных действий. В середине недели (Наутиз) приостанавливается течение хода жизни, изменения маловероятны, продолжаются уже идущие процессы. В конце недели (Кено) расширьте диапазон личного опыта, откройте новые горизонты знаний.

Скорпион

В начале недели (Лагуз) период времени, приносящее успех умеющим обойти существующие преграды, а не противодействующим им. В середине недели (Турисаз п) имеющиеся затруднения вам удастся преодолеть, проблемы не так сложны, как кажется. В конце недели (Йера) насладитесь плодами своего труда, получите результат.

Стрелец

Первая половина недели (Эваз) поездки принесут успех, особенно деловые. Возможно продуктивное сотрудничество. В середине недели (Йера) вы уже многое преодолели, создали. Пора подвести итог и идти дальше. В конце недели (Феху п) держите под контролем свои финансовые возможности, не совершайте необдуманных действий.

Козерог

В начале недели (Турисаз п) вы имеете ряд возможностей преодолеть сложности, они не так велики, как вы думаете. В середине недели (Перто п) время неожиданностей, не самое подходящее для новых начинаний. В конце недели (Манназ п) все зависит от вас лично и того, как вы взаимодействуете с другими. Оцените влияние людей.

Водолей

В первой половине недели (Наутиз) течение дел притормаживается, процессы идут по ранее определенному пути. В середине недели (Манназ п) обратите самое пристальное внимание на людей вокруг себя, кто-то может оказаться не тем, за кого себя выдает. В конце недели (Иса) возьмите паузу и отдохните, определите будущие цели.

Рыбы

В начале недели (Соуло) вы сможете проявить себя, открываются возможности для ярких действий. В середине недели (Эйваз) возможна напряженная ситуация в общении с людьми, однако вы можете это использовать, достигая нужного результата. В конце недели (Йера) получите итог от посева и взращивания урожая ваших трудов.

Ранее 5-tv.ru выкладывал гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака.