🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 сентября, растущая Луна в Овне благоволит довериться своей интуиции. Проблемы, решить которые давно не хватало сил, сегодня покажутся совершенно нехитрыми. Важно приступать к действиям спокойно и рассудительно, слушая свой внутренний голос.

♈ Овен

Постарайтесь сегодня беспокоиться только о собственном благополучии. Вы последнее время уделяется слишком много времени и сил решению чужих проблем, и люди начинают воспринимать это как должное. Лучшее решение для вас сегодня – побыть наедине с мыслями, побаловать себя хорошим ужином и интересным фильмом.

Космический совет: все внимание на себя.

♉ Телец

Найдите гармонию внутри себя. Давно пора заняться йогой или танцами, поверьте, это поможет вам привести в форму не только тело, но и мысли. Сегодняшний день для вас обещает быть продуктивным, вы будете наполнены энергией и сможете выполнить все поставленные цели.

Космический совет: добейтесь умиротворения.

♊ Близнецы

Отпустите то, что вас так давно гложет. Прошлого не вернуть и не изменить, думайте только о будущем. Начать стоит прямо с сегодняшнего дня. Выйдите из зоны комфорта, займитесь чем-то несвойственным для себя, это может посмотреть на текущие проблемы под неожиданным углом.

Космический совет: покиньте зону комфорта.

♋ Рак

Внутри вас бушует революция, скоро это выльется в серьезные перемены, успейте к ним подготовиться. Избавьтесь от долгов, возможно, и от ненужных людей в жизни. Позаботьтесь о своем психологическом состоянии, найдите покой и единение.

Космический совет: будьте готовы к переменам.

♌ Лев

Вы можете продолжить идти по выбранному пути, и ваша жизнь будет абсолютно прекрасной. Сейчас не стоит сходить с «протоптанной дорожки», она непременно приведет вас к успеху. Продолжайте работать усиленно и честно.

Космический совет: не меняйте курса.

♍ Дева

Для Дев день будет наполнен неожиданными новостями и даже признаниями. Люди сегодня будут открыто показывать вам свои чувства: будь то любовь или ненависть. Отвечайте им взаимностью и не дайте вывести себя на конфликты.

Космический совет: избегайте ссор и негатива.

♎ Весы

Проведите день в тишине, раздумьях или медитации. Вам кажется, что ваш привычный мир рушится, в каком-то смысле это правда. Перед вами скоро откроются новые горизонты: возможна смена работы или повышение. Кроме того, скоро вам поступит выгодное предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Космический совет: готовьтесь к позитивным переменам.

♏ Скорпион

Идеальный день для того, чтобы посвятить его родным и близким. Вы слишком много работаете, слишком погружены в решение задач. Друзья и родственники скоро забудут, как вы выглядите. Соберите дома большую компанию или сами сходите в гости, прихватив с собой большой торт.

Космический совет: уделите время близким.

♐ Стрелец

Думайте о хорошем, хватит уже переживать по пустякам. Вспомните, что жизнь чертовски хорошая вещь. Поможет в этом встреча со старыми друзьями, поход в кино или прогулка в парке. Насладитесь теплыми денькам бабьего лета.

Космический совет: мыслите позитивно.

♑ Козерог

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей. Вам пора двигаться вперед и только вперед. Поблагодарите прошлое и больше не оглядывайтесь на него.

Космический совет: пересмотрите свое окружение.

♒ Водолей

Звезды предупреждают вас об опасности, день крайне травмоопасен. Будьте осторожны на дорогах и при занятиях спортом. Лучше всего в этот день позволить себе отдохнуть от физической активности. Завершите продуктивную неделю спокойно и хладнокровно.

Космический совет: опасайтесь травм и аварий.

♊ Рыбы

Прекрасный день для заключения крупных сделок, подписания договоров. В целом предвещается положительная финансовая динамика. Начальник буквально прямо сейчас выписывает вам премию. Продолжайте работать в том же духе, вы отлично справляетесь.

Космический совет: проведите день продуктивно.