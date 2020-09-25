Видео из квартиры погибшей сожительницы подозреваемого в убийстве ребенка под Нижним Новгородом
Тело 36-летней нашли в городе Бор 24 сентября, а в ночь на 25 сентября было обнаружено тело пропавшей школьницы.
Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует первые кадры из квартиры погибшей сожительницы подозреваемого в убийстве ребенка под Нижним Новгородом Снежаны Фоменко.
На записи можно увидеть, что в жилище — беспорядок, а на оконных рамах разбрызгана кровь. Также стало известно, что у женщины жила кошка, которая сейчас не может попасть в квартиру — она сидит у окна на водоотливе.
Следственный комитет (СК) по Нижегородской области уже подтвердил причастность к этому убийству Павлом Сурковым по кличке «Пафик» бывшей сожительницы — жертвой рецидивиста могла, по версии следствия, стала 36-летняя женщина Снежана Фоменко, тело которой обнаружили в городе Бор на улице Державина в день убийства ребенка.
По словам местных жителей, это более, чем возможно. Между поселком Неклюдово, где обнаружили мертвую школьницу, и городом Бором всего лишь девять километров. Пройти пешком такое расстояние можно примерно за два часа. Также «Пафик» проходит подозреваемым по делу о расправе над девятилетней девочкой из поселка Неклюдово.
Девятилетняя девочка пропала около 17:00 24 сентября после того, как вышла из школьного автобуса. Незадолго до трагедии ребенка видели с неизвестным мужчиной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о 34-летнем рецидивисте «Пафике». Павел Сурков был осужден по трем статьям — грабеж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и искал себе спонсоров «Вконтакте».
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