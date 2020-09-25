Видео из квартиры погибшей сожительницы подозреваемого в убийстве ребенка под Нижним Новгородом

5-tv.ru публикует первые кадры из квартиры погибшей сожительницы подозреваемого в убийстве ребенка под Нижним Новгородом Снежаны Фоменко.

На записи можно увидеть, что в жилище — беспорядок, а на оконных рамах разбрызгана кровь. Также стало известно, что у женщины жила кошка, которая сейчас не может попасть в квартиру — она сидит у окна на водоотливе.

Следственный комитет (СК) по Нижегородской области уже подтвердил причастность к этому убийству Павлом Сурковым по кличке «Пафик» бывшей сожительницы — жертвой рецидивиста могла, по версии следствия, стала 36-летняя женщина Снежана Фоменко, тело которой обнаружили в городе Бор на улице Державина в день убийства ребенка.

По словам местных жителей, это более, чем возможно. Между поселком Неклюдово, где обнаружили мертвую школьницу, и городом Бором всего лишь девять километров. Пройти пешком такое расстояние можно примерно за два часа. Также «Пафик» проходит подозреваемым по делу о расправе над девятилетней девочкой из поселка Неклюдово.

Девятилетняя девочка пропала около 17:00 24 сентября после того, как вышла из школьного автобуса. Незадолго до трагедии ребенка видели с неизвестным мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о 34-летнем рецидивисте «Пафике». Павел Сурков был осужден по трем статьям — грабеж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и искал себе спонсоров «Вконтакте».