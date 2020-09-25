Есть ли на свете женская дружба, и где ее границы — вечный философский вопрос, над которым столетиями бьются исследователи человеческих душ. Но отдельный разговор, какие отношения связывают представительниц прекрасного пола в мире искусства. На российской сцене есть две дивы, которым то приписывают крепкую дружбу, то шепчутся о «холодной войне» между ними. Певица Афина в беседе с 5-tv.ru раскрыла истинные причины давней размолвки, которая случилась на заре ее знакомства с Еленой Ваенгой. Или, проще говоря, ответила на волнующий публику вопрос: что за кошка пробежала между ними?

Знакомство состоялось в 2005 году на концерте, когда Афина, по ее словам, была пусть и успешной, но еще ресторанной певицей. Потом было еще несколько встреч, и Ваенга показалась ей очень милой. Именно такую ее она любит до сих пор, признается спустя столько лет Афина.

«Тогда она была — Лена, Леночка, Ленуся. Очень добрая, трогательная, конечно же, вся как на шарнирах, взбалмошная, но в хорошем смысле этого слова. Я сама такая же! Мы с ней где-то даже похожи», — улыбается певица.

Первое время отношения между артистками были прекрасными. Даже в какой-то момент Афина выручила коллегу деньгами — на покупку машины. Чтобы не создавать напряжения и не провоцировать чувство неловкости, она предложила ей взамен записать несколько песен. Ваенга согласилась. И такая идиллия продолжалась несколько лет, пока в дом Афины не постучалась беда — она потеряла горячо любимую сестру. Елена пришла на помощь сама, но после совершила роковую ошибку.

«Это была борьба за жизнь моей сестры, Светы. Я ее год тянула, но не смогла спасти. Не потерявший — не поймет. Я никому не желаю пройти через это. И она мне звонит, говорит: „Я знаю, что у тебя умерла сестра. Выговорись“. Сорок минут у меня был монолог, я рыдала, меня душили слезы! Она говорит: „Все! Я запишу песню, и она будет только твоей и твоей сестры“. Композиция называлась „Прощание“. Это единственная песня, которую я записывала очень долго, потому что она мне давалась через боль, через страдания. А через месяц, как я ее выпустила, мои поклонники сидят в БКЗ „Октябрьском“, и слышат, как какая-то девочка поет эту песню. Я пишу Лене, говорю: „Леночка! Ну, как ты могла?!“ На что я услышала вот такую тираду мата-перемата. Меня послали далеко, очень далеко… И на фоне этого случая нас сделали врагами. Причем очень часто это делали ее поклонники», — поделилась Афина.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Что касается ее собственных почитателей, певица отмечает — семью «афинян», как она ласково называет своих слушателей, она воспитывает строго: никакого хейта, ругани и брани в соцсетях. Жаль, что не все артисты следят за культурой речи своих фанатов. Аудитория Ваенги часто себе позволяет выпады в ее адрес, упрекая якобы в попытке отвоевать у артистки публику.

«Я захожу к Лене на страницу, а там написано столько гадостей. Я открываю этих двух товарищей, которые их пишут — а там бот. Такое ощущение, что прямо специально спровоцировано, чтобы это был скандал», — посетовала певица.

Возвращаясь к истории вокруг песни, посвященной памяти сестры, артистка признается — до сих пор не понимает, что толкнуло Елену на такой поступок. Но зла на нее не держит. Вот только боль в сердце не дает покоя.

«Я тогда сказала: „Лен, как ты могла так? Не потерявши — не поймешь“. И она это восприняла, наверное, может, как будто я желаю смерти кому-то из ее близких… Еще что-то такое… Я не знаю, почему она так поступила. Но нет, я бы не назвала это предательством. Я думаю, что это просто безрассудный поступок. Она не предатель. У нее может быть куча отрицательных черт характера, но предателем я ее не могла бы назвать. Мне так хочется думать», — подвела итог артистка, особо подчеркнув, что никогда не желала никому зла.

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