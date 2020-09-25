«Проще извиниться»: иллюзионисту угрожают расправой из-за фокуса в Храме Христа Спасителя

Иллюзионист Серж Кулаков, устроивший «магическое» представление в Храме Христа Спасителя, извинился перед православными. Видеообращение к верующим молодой человек опубликовал на страничке в TikTok.

«Всем привет. Я совершил некрасивую выходку, которая у многих людей вызвала негатив, за что искренне хотел попросить прощения у всех верующих людей. Пожалуйста, простите меня. Я осознаю, что совершил очень большой грех и подобных выходок я больше никогда в жизни совершать не буду», — заметно нервничая, произнес Кулаков.

В социальных сетях фолловеры Сержа предположили, что извиниться перед православными его буквально «заставили». Такой вывод пользователи, вероятно, сделали, глядя на настроение и состояние мужчины, произносившего речь.

Чтобы прояснить ситуацию, за комментарием 5-tv.ru обратился к самому иллюзионисту.

«Новость вызвала негатив у многих людей и, скажем так, проще принести свои извинения, чем жить в страхе», — подтвердил догадки поклонников Кулаков.

Он сообщил, что после фокуса с «магическим» зажиганием свечи 21 сентября ему стали поступать угрозы жизни посредством звонков и сообщений на личный телефон, а также в соцсетях.

«Были сообщения о том, что знают мое место жительства и там прям точно указан адрес вплоть до дома, квартиру только не назвали. Я думаю, что, все-таки, если кто-то захочет сделать, то обязательно сделает. Сейчас приходится менять место жительства», — отметил иллюзионист.

Однако честно признался, что не знает, кто именно желает ему зла. Первое, что приходит ум — люди, имеющие отношение к религии.

«Я понятия не имею, но знаю, что верующие люди. Видимо, это им и не понравилось, что фокус был сделан на территории церкви», — подытожил Серж.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как иллюзионист Серж Кулаков объяснил свой необычный поступок в Храме Христа Спасителя.