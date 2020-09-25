«Погрозила пальцем Гарику»: зритель на шоу «Голос 60+» уличила Ваенгу в предвзятости к Афине

Давнее противостояние двух звезд отечественной эстрады обернулось неприятной сценой на телевизионном шоу «Голос 60+». К участнице проекта, певице Афине, не повернулся ни один член жюри. В нем сидела, в том числе, ее коллега и «заклятая подруга» — Елена Ваенга. В интервью 5-tv.ru бывшая конкурсантка раскрыла деликатные подробности этого инцидента.

По ее словам, одна из зрительниц шоу поделилась с ней интересным наблюдением. Девушка утверждала, что Ваенга не только сама не дала шанса Афине, когда узнала ее с первых нот композиции, но и делала знаки другим членам жюри, чтобы они не смели поддержать артистку.

«Мне в соцсети написала девочка. И она рассказала, показываю: „На экране было всем видно, как Гарик [Сукачев] хотел нажать кнопку, а Лена перед носом показала ему вот так (пальцем ‚Ни-ни‘ — Прим. ред.)“. Понимаете? Второе сообщение: „Все видели ее действия на экране. Люди были в шоке“», — поделилась полученной от зрителей информацией Афина.

Сама артистка была на сцене, поэтому видеть действий членов жюри не могла. Это признание выбило ее из колеи, ей до сих пор с трудом верится, что коллега по цеху могла так поступить. Ведь какими бы ни были старые обиды между ней и Ваенгой, это выглядело бы просто нечестно. Поэтому достоверность слов зрителей она подтвердить не готова.

«И еще она написала, что сзади сидели пожилые люди, и они говорили: „Вы что, очумели? На фоне всего того, что…“ Я ни в коем разе не принижаю тех, кто там выступал! Были чудесные голоса, потрясающие люди. Я никогда не превозношу себя выше кого-то. Там были достойные голоса, правда. Но не настолько отвратно я спела, чтобы ко мне не повернуться», — заметила певица.

О том, что Елена будет в жюри, по ее словам, она узнала уже в Москве, за пару дней до конкурса. И предчувствие того, что случится что-то неприятное, ее не покидало. Были даже мысли отказаться от участия. Но дать шанс, по ее мнению, отринув личное отношение, Ваенга могла.

«Могла бы Лена повернуться и сказать „да“? Вот как бы вы поступили, если бы знали, что за спиной человек, у которого сумасшедший потенциал! Ну, Агутин же повернулся к папе! Потому что он любит его! И он дал отцу шанс. А Лена, зная мой потенциал, ну, могла она повернуться?! Я ни в коем случае не осуждаю! Как сказал Иосиф Пригожин: „Не надо было так относиться! От вас шла агрессия“. Даже назвали меня высокомерной. Слушайте, я стояла красиво, достойно, как и должно настоящей греческой женщине. Но в какой-то степени это даже была самозащита. Я растерялась, что ко мне не повернулись», — призналась Афина.

Еще более шокирующим артистке показалось объяснение, которое дала своему поступку Елена Ваенга. По ее словам, она узнала певицу с первой ноты и не хотела, чтобы ее решение выглядело предвзятым. Говоря об этом, она назвала Афину «подружайкой».

«Для меня этот проект был как глоток воздуха! Я хотела его пройти, чтобы дать услышать людям, что я умею. Я уважаю мнение каждого из жюри. Но если ты назвала меня „подружайкой“, то ты уж будь любезна. Либо не называй. Просто скажи — „Мы с Афиной знакомы, она хороший артист. Я не повернулась, потому что мне кажется, что это было бы нечестно“. Либо тогда вообще молчи. Но не говори, что мы подружайки», — заключила Афина.

При этом она признала, что песня, с которой она выступала, была подобрана неудачно — композиция недостаточно раскрывала ее потенциал. Кроме того, по ее словам, в тот день она была простужена.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Афина назвала истинные причины своей размолвки с Ваенгой.