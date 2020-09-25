Кайли Дженнер подхватила флешмоб с полюбившейся всем моделью бикини

Купальник с цветочным принтом австралийского бренда Glassons грозит стать самым трендовым в уходящем сезоне — даже с учетом того, что многим не удалось побывать на море из-за пандемии. Причиной стали знаменитости, сделавшие его ношение трендом.

Началось все с блогера Кэссиди Макгилл. Она выложила фото в купальнике, который подойдет любой женщине из-за удобных завязок на нижней части. Так можно регулировать его размер, чтобы он сидел на разной фигуре.

Instagram @cattcity

Сначала Кэссиди Макгилл поддержали подруги, затем другие блогеры, а потом фото в купальнике от Glassons выложила и сама Кайли Дженнер. Все, на что кладут глаз девушки из семейства Кардашьян, сразу становится хитом. Так случилось и с этим купальником.

Instagram @rubycadence, @glassons

Все участники флешмоба подчеркивают не только его удобство и универсальность, но и низкую цену. Он обойдется всего в 30 долларов — позволить себе это может любая. Кроме того, он есть и в других цветах.

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