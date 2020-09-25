Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

В крови погибшей от утопления в бассейне московского фитнес-центра дочери актера Владимира Конкина алкоголя не обнаружено. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала директор заслуженного артиста РФ Елена Переслени.

«Сейчас ничего не известно, ничего. Будет справка на руках, и будут разговоры. Потому как сейчас был звонок от этих медэкспертов и она (эксперт — Прим.ред.) сказала: „Не обнаружен алкоголь в крови“. Я передам потом сведения. Сейчас больше ничего не говорю», — заявила представитель Конкина.

По информации 5-tv.ru, экспертиза на алкоголь планируется только на следующей неделе. Поэтому официально утверждать это пока невозможно.

О смерти 32-летней Софии Конкиной стало известно утром 24 сентября. По официальным данным, наследница прославленного актера скончалась в результате утопления в пресной воде.

Как выяснилось, за два дня до трагедии женщина отправилась на занятия по плаванию в спортивный комплекс «Джамп-клуб». Ничто не предвещало беды, как вдруг женщина пошла на дно. Свидетели сообщают, что заметили Софию спустя минуту, после ЧП. Дежурный тренер немедленно вытащил Конкину из воды и вместе с посетителями начал оказывать первую помощь. На момент прибытия скорой, она еще могла дышать самостоятельно, однако была без сознания.

Софию экстренно госпитализировали в больницу, где положили в отделение реанимации. К сожалению, усилия врачей оказались тщетны. Женщина скончалась около 2.15 в четверг, 24 сентября.

Близкие женщины в трагическую случайность не верят. Они заявляют: София была профессиональной пловчихой и не могла захлебнуться. Кроме того, она не имела и проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на резкое ухудшение ее самочувствия в бассейне.

Позже администратор фитнес-центра заявила, что София Конкина пришла на занятия будучи в состоянии алкогольного опьянения. После ее якобы «рвало красным вином», а в сумке женщины лежали пробка от бутылки спиртного и штопор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Поргина винит инструкторов бассейна «Джамп-клуба» в смерти дочери актера Владимира Конкина.