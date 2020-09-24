Названа предварительная причина смерти дочери актера Владимира Конкина

Отказ почек в результате утопления в пресной воде — предварительный диагноз смерти дочери заслуженного артиста РФ, актера Владимира Конкина. Об этом стало известно 5-tv.ru.



О трагедии с 32-летней Софией стало известно 24 сентября. Пару дней назад женщина отправилась на занятие по плаванию в московский фитнес-центр «Джамп-клуб». Ничто не предвещало беды, как вдруг женщина начала тонуть.

«Она не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. Только спустя минуту ее тело заметили другие посетители бассейна», — уточнил в беседе с KP.RU очевидец.

Дежурный тренер немедленно бросился спасать наследницу актера. Вытащив Конкину из воды, он и другие посетители принялись оказывать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, привести в чувства женщину не удалось.

Свидетели подчеркивают: в момент ЧП медицинского работника рядом не оказалось. Хотя ранее в беседе с 5-tv.ru посетитель бассейна утверждал, что на территории комплекса есть медкабинет.

«Пострадавшая была без сознания, но дышала самостоятельно», — говорили очевидцы.

Прибывшая на место бригада скорой помощи приняла решение о немедленной госпитализации Софии. Ее увезли в больницу имени Боткина. По данным 5-tv.ru, несмотря на все усилия врачей 24 сентября около 2.15 наследница известного актера скончалась, не приходя в сознание.

Известно, что София одна воспитывала 11-летнюю дочь. В настоящее время близкие решают вопрос об установлении опеки над девочкой.

По факту случившегося СК РФ организовал доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему родственники Софии Конкиной не верят в ее случайную смерть.