Ленобласть закупит у Белоруссии станции для очистки воды
Экономическое сотрудничество российского региона и республики обсуждалось на встрече Александра Дрозденко и Александра Лукашенко в Минске.
Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня прибыл в составе российской делегации в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В ходе встречи стороны договорились о планах по закупке в Белоруссии станции для очистки воды в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».
«Обсуждались вопросы экономического сотрудничества: поставки в Ленинградскую область белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной техники. В рамках Года чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды», — приводит пресс-служба слова Дрозденко.
Также в ходе беседы обсуждался вопрос переориентации белорусских грузов в порты Ленобласти, а также поставок комбикормов из республики для предприятий по выращиванию рыбы.
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