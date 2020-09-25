Ленобласть закупит у Белоруссии станции для очистки воды

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Светлана Шевченко
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Экономическое сотрудничество российского региона и республики обсуждалось на встрече Александра Дрозденко и Александра Лукашенко в Минске.

Ленобласть закупит у Белоруссии станции для очистки воды

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня прибыл в составе российской делегации в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе встречи стороны договорились о планах по закупке в Белоруссии станции для очистки воды в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

«Обсуждались вопросы экономического сотрудничества: поставки в Ленинградскую область белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной техники. В рамках Года чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды», — приводит пресс-служба слова Дрозденко.

Также в ходе беседы обсуждался вопрос переориентации белорусских грузов в порты Ленобласти, а также поставок комбикормов из республики для предприятий по выращиванию рыбы.

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