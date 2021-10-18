Как выявить рак по состоянию ногтей и почему маникюр может привести к онкологии

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Александр Просяник
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Хирург-онколог Михаил Мяснянкин объяснил, чем опасен шеллак и рассказал, когда следует немедленно обращаться к врачу.

Фото, видео: www.globallookpress / Christin Klose

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, как определить рак по виду ногтей. Отвечая на вопрос 5-tv.ru он сразу решил подчеркнуть, что злокачественные образования на самом деле — подногтевые. Основными их признаками являются появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Они могут занимать все ногтевое ложе, либо же быть единичными. Также следует обращать внимание на ломкость в области ногтя, или же появление трещин.

Как уточнил онколог, в случае длительного и безуспешного лечения грибка и инфекционного поражения ногтевой пластинки, следует незамедлительно идти к доктору. Важно всегда учитывать, напоминает он, что окончательный и точный диагноз можно поставить исключительно после биопсии с последующим исследованием забранного материала.

Мяснянкин отметил, что в наше время особенно популярен шеллак. Однако его нанесение вместе с использованием ультрафиолета может нести значительные изменения тех образований, которые уже существовали на ложе ногтя и привести к онкологическим з. Следовательно, лучше не использовать те лаки, которые наносят на ногти исключительно с использованием ультрафиолета.

По словам онколога, признаки перерождений образований из-под ногтевого ложа часто очень явные. Речь, прежде всего, идет о ломкости, кровоподтеках. Каждое из них может «нести злую шутку» и позднее обращение к специалисту может быть трагичным.

«Поэтому при первых вышеназванных изменений в ногтевых пластинках и ногтевого ложа незамедлительно необходимо обращаться к специалистам онкологам, онко-дерматологам», — настаивает специалист.

Врач также добавил, что все вышеназванные признаки относятся к меланоме. Коварство этого заболевания заключается в том, что опухоль не всегда пигментная. Не исключено и возникновение вокруг ногтей такого заболевания, как рак кожи, сарком мягких тканей кожи, плоскоклеточного рака кожи.

«Именно эти заболевания и составляют ту тетраду, которые прежде всего необходимо исключить на приеме у специалиста. При обнаружении вышеназванных признаков нужно обязательно помнить, что не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований», — заключил хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить рак легких по состоянию пальцев.

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Как выявить рак по состоянию ногтей и почему маникюр может привести к онкологии

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