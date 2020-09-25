В Генштабе заявили об усилении активности НАТО вблизи российской границы

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Валентин Черников
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Генерал армии Валерий Герасимов опроверг тезис Североатлантического альянса о возросшей агрессивности со стороны России.

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО вблизи российской границы

Фото: TASS / DPA / Kay Nietfeld

Военные США и НАТО усилии активность в 20-30 километрах от российской границы в последнее время. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — добавил он на брифинге после завершения учений «Кавказ-2020».

В качестве примера генерал армии привел случаи присутствия иностранных самолетов и военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. Последний подобный инцидент произошел накануне: бомбардировщик ВВС США B-52H летел над Польшей и приблизился к госгранице России. Для контролирования перемещения самолета в воздух поднялся российский истребитель Су-27. А вначале недели два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчик ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

По словам первого замначальника российского Генштаба Сергея Рудского, боевые корабли Североатлантического альянса в этом году находятся в Черном море на треть дольше, чем в прошлом. Он отметил, что НАТО нарастил интенсивность военно-морских сил, стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин побывал на масштабных учениях «Кавказ-2020».

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