Густой смог накрыл Киев после массированного удара ВС РФ

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и военным объектам Украины

В Министерстве обороны России сообщили о нанесении массированного удара по объектам на Украине, среди которых, по данным ведомства, оказался центр обработки данных «Де Ново» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства в канале в мессенджере МАКС.

Как заявили в Минобороны РФ, удар был нанесен ночью высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил.

В ведомстве сообщили, что в столице был поражен центр обработки данных «Де Ново», который является одной из основных точек обмена интернет-трафиком и используется для обработки, хранения и передачи информации в интересах ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о поражении объектов в Киевской области: электроподстанции «Киевская» в Наливайковке, Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде, Трипольской тепловой электростанции и аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах.

Также известно об ударе по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил Одесской области, который, по данным Минобороны РФ, обеспечивал прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ.

Помимо этого, в северо-западной части Черного моря было поражено морское судно типа «сухогруз», которое, как утверждается в сообщении, доставляло в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

В Киеве после ночных ударов с утра наблюдался густой смог. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала жителей города плотно закрыть окна, а также рекомендовала включить очистители воздуха или провести влажную уборку. Водителям посоветовали использовать противотуманные фары и соблюдать дистанцию на дорогах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.