Густой смог накрыл Киев после массированного удара ВС РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Российские военные атаковали сразу несколько объектов на Украине — от центра обработки данных до энергетических объектов.

ВС России поразили центр обработки данных в Киеве

Фото: www.globallookpress.com/Friedemann Kohler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и военным объектам Украины

В Министерстве обороны России сообщили о нанесении массированного удара по объектам на Украине, среди которых, по данным ведомства, оказался центр обработки данных «Де Ново» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства в канале в мессенджере МАКС.

Как заявили в Минобороны РФ, удар был нанесен ночью высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил.

В ведомстве сообщили, что в столице был поражен центр обработки данных «Де Ново», который является одной из основных точек обмена интернет-трафиком и используется для обработки, хранения и передачи информации в интересах ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о поражении объектов в Киевской области: электроподстанции «Киевская» в Наливайковке, Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде, Трипольской тепловой электростанции и аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах.

Также известно об ударе по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил Одесской области, который, по данным Минобороны РФ, обеспечивал прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ.

Помимо этого, в северо-западной части Черного моря было поражено морское судно типа «сухогруз», которое, как утверждается в сообщении, доставляло в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

В Киеве после ночных ударов с утра наблюдался густой смог. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала жителей города плотно закрыть окна, а также рекомендовала включить очистители воздуха или провести влажную уборку. Водителям посоветовали использовать противотуманные фары и соблюдать дистанцию на дорогах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

11:00
Длинная рука достанет: Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
10:55
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
10:52
Смерть Соседова, трагедия Кроуфорд и развод Михайлова: главные новости недели в шоу-бизнесе
10:50
Голос Бэтмена Антон Алехин погиб спустя месяц после дня рождения
10:46
США официально завершили вывод войск из Ирака
10:37
Подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Сладкое без чувства вины: жена МОТа раскрыла способ оставаться в форме
«Это дает энергию»: что помогает актеру Филимоненко создать забавного персонажа
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен