Видео: Путин побывал на масштабных учениях «Кавказ-2020»

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Валентин Черников
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Президент России наблюдал за основным этапом военных маневров на полигоне в Астраханской области.

Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин проследил за ходом основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020». Для этого глава государства в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

На территории лидер страны в числе прочего осмотрел боевые машины поддержки танков «Терминатор». О тактико-технических характеристиках этой техники ему рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Мощнейшая машина. Ее создали лет десять назад, но она не использовалась, потом мы с министром посмотрели, приняли решение (об эксплуатации — Прим.ред.», — добавил начальник Генштаба.

Основное зрелище тем временем развернулось в ходе учебной операции на земле и в воздухе. Участие в учениях «Кавказ-2020» принимают около 80 тысяч человек, включая тысячу военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. На полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Маневры проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях под руководством Валерия Герасимова. Они проводятся с целью повысить уровень взаимодействия войск, проверить боевую готовность руководящего состава и органов военного управления округа, готовность Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин дал напутствие избранным губернаторам.

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