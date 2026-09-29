С 1 октября в России стартует осенний призыв: главное, что нужно знать

С 1 октября начинается осенний период отправки призывников к местам службы. В 2026 году система призыва изменилась существенно: медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь проводятся в течение всего календарного года, тогда как сама отправка новобранцев, как и раньше, привязана к двум установленным периодам.

Кто подлежит призыву, какие меры применяются к уклонистам, как работают электронные повестки и что важно знать будущим новобранцам, — в материале 5-tv.ru.

Ключевая новация: призывные процедуры без сезонных перерывов

Основное изменение вступило в силу 1 января 2026 года. Оно опирается на федеральный закон от 4 ноября 2025 года № 412-ФЗ и указ президента РФ № 998 от 29 декабря 2025 года. До этого военкоматы работали строго в два сезона — весной и осенью. Теперь — на протяжении всего календарного года.

В разговоре с 5-tv.ru председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин пояснил: главные перемены — это то, что медосвидетельствование и заседания призывных комиссий возможны в любое время.

При этом отправка новобранцев к местам службы по-прежнему связана с двумя периодами — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Осенняя отправка 2026 года стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. В этот срок призванные граждане получают повестки, где указаны даты явки. По его словам, первые уведомления направляются ориентировочно на 12, 15 и 19 октября.

Кто не попадает под общие сроки осенней отправки

С 10 июня 2026 года начали действовать поправки, расширяющие перечень оснований для отсрочки. Теперь гражданам, которые проходят службу в органах внутренних дел при наличии специальных званий, отсрочка предоставляется на время службы в этих органах, если они поступили на службу непосредственно по окончании образовательных организаций таких органов.

Кроме того, отсрочка положена сотрудникам органов внутренних дел, обучающимся по очной или заочной форме в организациях указанных органов, на период обучения.

Некоторым гражданам сохранили отдельные временные рамки отправки, учитывающие специфику их деятельности. Жители районов Крайнего Севера призываются с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря.

Работники, занятые на посевных и уборочных работах в сельской местности, могут быть отправлены начиная с 15 октября. Педагоги осенью не призываются вовсе — их период отправки ограничен 1 мая и 15 июля.

Реестр воинского учета и электронные повестки

Одно из наиболее значимых новшеств — полноценный запуск единого реестра воинского учета и электронных повесток. Сведения о повестках формируются в единой базе и дублируются в личном кабинете на портале Госуслуг.

Электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре, даже если призывник не открывал уведомление. Дата явки не может быть назначена позднее чем через 30 дней после появления записи в реестре.

По словам юриста, отсутствие регистрации на портале Госуслуг или mos.ru не влечет невозможности оповещения: повестка размещается в реестре независимо от регистрации.

Юрист заметил, что предпочтительнее иметь регистрацию и видеть наличие повестки и возможных мер, чем не видеть этого, однако на суть дела и на оповещение это не влияет.

Последствия неявки по повестке

За неявку по повестке без уважительной причины предусмотрен административный штраф в размере от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. Спустя 20 календарных дней после указанной в повестке даты вступают в силу временные ограничительные меры.

Тригнин перечислил: ограничение на выезд за пределы Российской Федерации действует с момента формирования повестки. Иные ограничения включаются при неявке на 20-й день после даты, указанной в повестке. Среди них — запрет распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, заключать договор займа и кредитный договор, а также ограничение права управления транспортным средством.

Все эти меры действуют до явки нарушителя в военкомат. За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований предусмотрена уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ — штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Обжалование решения призывной комиссии

Юрист обратил внимание, что ошибки при обжаловании решений призывной комиссии со стороны призывников — не редкость. Он пояснил: до суда необходимо пройти досудебную стадию — направить жалобу в вышестоящую призывную комиссию через МФЦ либо портал государственных и муниципальных услуг.

Признание решения необоснованным ведет к его отмене. Если же оно сохраняется, гражданин вправе обратиться в суд; в таком случае решение приостанавливается без применения дополнительных мер предварительной защиты.

Тригнин акцентировал: начинать нужно именно с досудебного обжалования, так как этот путь дает возможность пересмотра на уровне вышестоящей комиссии.

Отсрочки: студенты и специалисты в области IT

Право на отсрочку сохраняется для студентов очной формы обучения в вузах и колледжах, аспирантов, граждан с временной негодностью по состоянию здоровья, а также для тех, кто имеет другие предусмотренные законом основания, включая семейные обстоятельства. Отдельные правила действуют для IT-специалистов, священнослужителей и старообрядцев.

Тригнин отметил, что студенты могут проверить наличие данных об обучении в специальном реестре. Если сведения уже внесены, решение об отсрочке может быть принято автоматически без посещения военкомата.

По словам Тригнина, обучающийся, например, в Москве или Московской области, способен самостоятельно проверить себя в реестре студентов. При наличии в реестре посещать военкомат не требуется: решение об отсрочке обычно автоматически поступает на портал mos.ru. Если же в реестре студентов данных нет, следует обратиться в деканат для внесения сведений.

Для IT-специалистов предусмотрен отдельный порядок оформления отсрочки через Госуслуги. Подать заявление можно со 2 февраля 2026 года. Для этого гражданин должен соответствовать ряду условий: иметь российское гражданство, быть мужчиной в возрасте от 18 до 30 лет, иметь высшее образование по специальности из утвержденного перечня и работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании с необходимым стажем.

Компания, в которой работает специалист с оформленной отсрочкой, также обязана уведомить военкомат об увольнении сотрудника в течение пяти дней.

Альтернативная гражданская служба

Граждане, чьи убеждения или вероисповедание не позволяют проходить военную службу, вправе подать заявление о замене ее альтернативной гражданской службой.

Заявление подается в военный комиссариат до 1 апреля (для осенней отправки) или до 1 октября (для весенней отправки следующего года). Срок АГС составляет 18 месяцев, тогда как продолжительность срочной службы не меняется и составляет 12 месяцев вне зависимости от вида войск.

Также срочников не направляют в зону проведения специальной военной операции.

Призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев они освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.

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