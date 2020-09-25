В ВВС Украины подтвердили, что под Харьковом разбился их самолет с курсантами

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 50

Предположительно, на борту воздушного судна могло находиться до 30 человек.

В ВВС Украины подтвердили, что под Харьковом разбился их самолет с курсантами

В ВВС Украины подтвердили, что под Харьковом разбился их самолет с курсантами, участвующими в военных учениях. Согласно неподтвержденным данным, на борту авиалайнера, могло находиться до 30 человек.  Согласно официальной информации, в результате авиакатастрофы есть погибшие и выжившие. Предположительно, двух людей доставили в больницу с ожогами. 

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Известно, что АН-26 потерпел крушение при заходе на посадку. 

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