В ВВС Украины подтвердили, что под Харьковом разбился их самолет с курсантами
Предположительно, на борту воздушного судна могло находиться до 30 человек.
В ВВС Украины подтвердили, что под Харьковом разбился их самолет с курсантами, участвующими в военных учениях. Согласно неподтвержденным данным, на борту авиалайнера, могло находиться до 30 человек. Согласно официальной информации, в результате авиакатастрофы есть погибшие и выжившие. Предположительно, двух людей доставили в больницу с ожогами.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Известно, что АН-26 потерпел крушение при заходе на посадку.
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