В ВВС Украины подтвердили, что под Харьковом разбился их самолет с курсантами, участвующими в военных учениях. Согласно неподтвержденным данным, на борту авиалайнера, могло находиться до 30 человек. Согласно официальной информации, в результате авиакатастрофы есть погибшие и выжившие. Предположительно, двух людей доставили в больницу с ожогами.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Известно, что АН-26 потерпел крушение при заходе на посадку.