Зеленский отправится на место крушения самолета в Харьковской области

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, в результате авиакатастрофы 22 человека погибли.

Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра отправится на место крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Соответствующий пост размещен на странице главы Незалежной в Facebook.

«Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что дал поручение премьер-министру страны создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.

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