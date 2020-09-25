Зеленский отправится на место крушения самолета в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра отправится на место крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Соответствующий пост размещен на странице главы Незалежной в Facebook.

«Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что дал поручение премьер-министру страны создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.