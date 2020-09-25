Выжившие курсанты выпрыгнули из АН-26 до авиакатастрофы под Харьковом

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Карина Бернтгольц
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В результате крушения воздушного судна, предварительно, погибли 22 человека. Судьба четырех остается неизвестна.

Выжившие курсанты выпрыгнули из АН-26 до авиакатастрофы под Харьковом

Фото: Соцсети

Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщил губернатор региона, выжившие курсанты выпрыгнули из самолета АН-26 до крушения. Всего, по предварительным данным, в результате происшествия погибли 22 человека. Двое серьезно пострадали. Судьба четверых остается неизвестна. 

Предположительно, причиной инцидента мог стать отказ левого двигателя самолета. Информация выясняется.

В настоящий момент по поручению украинского президента Владимира Зеленского создана следственная группа для установления всех обстоятельств случавшегося. Сам глава Незалежной пообещал прибыть на место ЧП уже завтра. 

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