Выжившие курсанты выпрыгнули из АН-26 до авиакатастрофы под Харьковом

Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщил губернатор региона, выжившие курсанты выпрыгнули из самолета АН-26 до крушения. Всего, по предварительным данным, в результате происшествия погибли 22 человека. Двое серьезно пострадали. Судьба четверых остается неизвестна.

Предположительно, причиной инцидента мог стать отказ левого двигателя самолета. Информация выясняется.