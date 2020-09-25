Выжившие курсанты выпрыгнули из АН-26 до авиакатастрофы под Харьковом
В результате крушения воздушного судна, предварительно, погибли 22 человека. Судьба четырех остается неизвестна.
Фото: Соцсети
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщил губернатор региона, выжившие курсанты выпрыгнули из самолета АН-26 до крушения. Всего, по предварительным данным, в результате происшествия погибли 22 человека. Двое серьезно пострадали. Судьба четверых остается неизвестна.
Предположительно, причиной инцидента мог стать отказ левого двигателя самолета. Информация выясняется.
Читайте также
77%
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?