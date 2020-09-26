Собчак высмеяла Королеву в песне после измены Тарзана
Телеведущая записала клип, посвященный последним событиям в личной жизни певицы и стриптизера.
Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko
Ксения Собчак жестко высмеяла Наташу Королеву после измены ее мужа — стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко. В свежем выпуске программы на YouTube-канале телеведущая показала клип-пародию на хит певицы «Синие лебеди».
Супруга режиссера Константина Богомолова в темном парике поет про предательства мужчин. В частности, Ксения Собчак нецензурно обрисовала интимные отношения Сергея Глушко с никому неизвестной до сей поры актрисой Анастасией Шульженко. Светская львица отметила, что сомневается в правдивости признаний стриптизера.
«В синюю **** не верю я, нет.
Ты очень долго хранил свой секрет.
Спали, пока меня нет, хоть бы фикус мой там поливали», — старательно выводит Ксения Собчак.
К слову, в своей «кавер-версии» хита Наташи Королевой Ксения Собчак называет предмет вожделения Тарзана бездарной. В завершении телеведущая не забыла и про супругу стриптизера.
«Видишь, Наташа, ты здесь не одна. Вновь мужики наших женских надежд не оправдали», — поет Ксения Собчак.
Тем временем сама предполагаемая любовница Сергея Глушко на своей странице в Instagram отреагировала на песню и поблагодарила светскую львицу за юмор, иронию, поднятое настроение и улыбку.
«Первый раз за долгое время я смеялась от души. Спасибо за поддержку», — написала Анастасия Шульженко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовница Тарзана высмеяла его оправдания измены.
Читайте также
82%
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?