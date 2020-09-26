🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 сентября, растущая Луна находится в знаке Водолей. Это время подходит для всякого рода творчества, умственной деятельности и саморазвития.

♈ Овен

Овны, у вас есть твердый внутренний стержень. Не позволяйте его сломить людям, которые неожиданно приходят в вашу жизнь. Самое главное правило для вас на сегодня: при любых обстоятельствах оставаться верным себе и своим внутренним принципам. Впрочем, это не означает, что нельзя соглашаться на компромиссы. Важно, чтобы любая договоренность вас удовлетворяла.

Космический совет: не прогибайтесь под других людей.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вас посетит Муза. Если ваши творческие идеи давно иссякли и не хватало сил закончить начатые проекты, пришло время вернуться к ним, поскольку сегодня вы будете как никогда гореть своим делом и сможете быстро справиться с нестандартными задачами, которые раньше вас пугали.

Космический совет: окунитесь в творчество.

♊ Близнецы

Особенность детских травм в том, что они всплывают, когда мы меньше всего этого ожидаем. Если вас что-то беспокоит, не нужно стараться убежать от этого Близнецы. Напротив, для того чтобы решить проблему, прежде всего ее необходимо принять. Выявить корни внутреннего беспокойства вам поможет самоанализ. Постарайтесь разобраться.

Космический совет: выявите причину своих душевных травм.

♋ Рак

Раки, не исключено, что сегодня вас потревожат проблемы с пищеварением. Иногда то, что мы считаем питательным, оказывает на нас неблагоприятное воздействие. Пересмотрите свой рацион. Исключите из него жирные продукты и пищу, богатую углеводами. Возможно, стоит проконсультироваться с диетологом.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♌ Лев

Львы, поднимите тост за свои проблемы. Проблемы, которые сделали вас более сильной версией себя. Звезды напоминают вам: ничто и никто не может помешать вам и вашему успеху. Поверьте, ваши конкуренты примут поражение, когда почувствуют, что вы можете дать достойный отпор.

Космический совет: поставьте соперников на место.

♍ Дева

Девы, сегодня звезды вас советуют посвятить время семье. Из-за своей работы и постоянных проблем вы стали забывать разговаривать с близкими. А ведь они так ждут вашего звонка и трепетного рассказа о то, как прошел день. Общение с родными даст вам энергию, необходимую для будущих свершений.

Космический совет: поделитесь сокровенными переживаниями с родственниками.

♎ Весы

Весы, вас сейчас крайне необходимо перевести свой взгляд с внутренних переживаний на радостные сигналы, которые вам посылают окружающие. Отключаться от всех проблем — важное свойство, которому вам следует научиться. Расслабьтесь, включите любимую музыку и перезагрузитесь.

Космический совет: переведите дух.

♏ Скорпион

Чтобы идеально провести выходные, важно расслабиться, Скорпионы. Обратитесь к любимым ритуалам ухода за собой. Связь со стихией воды окажет терапевтическое воздействие на всех уровнях. Так что зажгите несколько ароматических свечей и налейте свое любимое эфирное масло в воду в ванне, чтобы почувствовать себя на седьмом небе.

Космический совет: порадуйте себя процедурами релаксации.

♐ Стрелец

Стрельцы, то, что у вас пока что-то не получается, не означает, что в конечном итоге этого не произойдет. Не позволяйте страхам и неуверенности помешать вам испытать удовольствие от приобретения желаемого, особенно когда для вас запланировано что-то неожиданное.

Космический совет: ждите позитивных перемен.

♑ Козерог

Козероги, Купидон заприметил вас и прятаться от него бесполезно. Пришло время снова открыться для любви. Вы строите стены там, где достаточно границ? Освободите место для большей близости, зная, что вам нечего бояться. Впереди вас ждет бурный роман, который принесет массу положительных эмоций.

Космический совет: откройтесь для любви.

♒ Водолей

Водолеи, строить безнес-планы — это, конечно, хорошо. Но иногда лучше снова почувствовать себя ребенком. Звезды просят вас сегодня упорядочить свой график, выделить время для отдыха и уделить первоочередное внимание развлечениям. Поначалу это может показаться нелогичным, но это поможет вам перезагрузиться.

Космический совет: окунитесь в детство на один день.

♊ Рыбы

Рыбы, готовьтесь к неожиданностям, но не бойтесь их. Сегодня вас ожидают внезапные встречи и разговоры, которые смогут помочь вам перейти на новый уровень развития личности. Вселенная просит вас открыться всему новому и не строить неприступные барьеры.

Космический совет: готовьтесь к тому, что ваша жизнь перевернется.