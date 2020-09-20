Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября
По словам астролога Сергея Седашёва, не стоит поддаваться на провокации и спорить с окружающими. Вместо этого лучше заняться давними проектами, сосредоточиться на работе и хобби.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Предстоящая неделя будет исключительно сильно подталкивать нас к спорам, упорному отстаиванию своей точки зрения, к критике окружающих. Резкая словесная перепалка может перерастать в серьезный конфликт. Избегайте обсуждать спорные моменты, ни к чему хорошему это не приведет.
Однако это время хорошо для стратегического планирования своей социальной активности, а также для интуитивных находок.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно внимательным.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам предстоит благоприятная неделя, насыщенная атмосферой любви, ухаживаний, романтического времяпрепровождения. Это подходящий момент, чтобы создавать или развивать отношения, находить любовь. Многие заметят, что стали особенно привлекательны — как внешне, так и внутренне.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцам неделя обещает сложности в личной жизни. Будет непросто найти компромисс и гармонию в отношениях, а также внутреннее чувство удовлетворенности и полноты. Но не стоит винить в перепадах настроения партнера, иначе может появиться угроза расставания. Лучше всего просто переждать сложный период.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам предстоящая неделя обещает минуты флирта, многообещающие знакомства, возможности приятного досуга. Им следует использовать момент, чтобы создавать и развивать отношения. Неделя также хороша и для всех творческих занятий.
Рак — гороскоп на неделю
Раков ожидает не слишком насыщенная неделя. Их могут беспокоить уязвленное самолюбие или нереализованные амбиции. Однако это ненадолго. Впереди уже маячит возможность раскрыть свои творческие силы и заняться самореализацией.
Лев — гороскоп на неделю
Львам предстоящая неделя обещает идеальный период для любви, приятного общения, развития и углубления личных интимных отношений. Также стоит заняться творчеством: живопись, стихи, танцы — все это им лучше раскрыть свой потенциал.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев продолжается период положительного отношения к жизни. Но к конкретным делам переходить пока рано, особенно к тем, что требуют повышенной ответственности, напористости, инициативы. Лучше всего активно планировать будущее и настраиваться на положительные возможности, которые уже не за горами.
Весы — гороскоп на неделю
Весов ждет время, благоприятное для любовных отношений, приятного общения, встреч с любимыми или просто хорошими знакомыми. Провести эту неделю наиболее правильно поможет посещение выставок, театров, приемов и прочих социальных мероприятий.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионов ожидают сложности в личной жизни, неудовлетворенность, безуспешный поиск гармонии. Общая вера в жизнь и в свои силы поможет им пережить этот период, сложный с точки зрения эмоциональной стабильности.
Стрелец — гороскоп на неделю
Для Стрельцов неделя предстоит исключительно благоприятная. Лучше всего она подойдет для неформального общения, свиданий с любимыми или легкого флирта. Также неделя хороша для всех видов переговоров. Договоренности будут достигаться легко и с выгодой для них.
Козерог — гороскоп на неделю
Козерогам предстоящая неделя обещает сложности в планировании, переговорах и документах. Не рекомендуются поездки, командировки, деловые переговоры. Однако неделя подарит и положительные моменты: возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, новые перспективы для их проектов.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеям неделя очень хорошо подойдет для умственной работы, открытий и изобретений. Однако она будет неблагоприятна для любовной сферы, личных отношений и эмоциональной стабильности. Лучше всего посвятить время открытию новых идей и их активному продвижению в жизнь, в общество.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыб предстоящая неделя может лишить эмоционального равновесия. Однако не стоит пугаться: запас прочности и вера в жизнь помогут им преодолеть эти краткие моменты беспокойства и сумятицы.
Ранее 5-tv.ru публиковал финансовый гороскоп на осень для всех знаков зодиака.
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