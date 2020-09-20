Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Предстоящая неделя будет исключительно сильно подталкивать нас к спорам, упорному отстаиванию своей точки зрения, к критике окружающих. Резкая словесная перепалка может перерастать в серьезный конфликт. Избегайте обсуждать спорные моменты, ни к чему хорошему это не приведет.

Однако это время хорошо для стратегического планирования своей социальной активности, а также для интуитивных находок.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно внимательным.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит благоприятная неделя, насыщенная атмосферой любви, ухаживаний, романтического времяпрепровождения. Это подходящий момент, чтобы создавать или развивать отношения, находить любовь. Многие заметят, что стали особенно привлекательны — как внешне, так и внутренне.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя обещает сложности в личной жизни. Будет непросто найти компромисс и гармонию в отношениях, а также внутреннее чувство удовлетворенности и полноты. Но не стоит винить в перепадах настроения партнера, иначе может появиться угроза расставания. Лучше всего просто переждать сложный период.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя обещает минуты флирта, многообещающие знакомства, возможности приятного досуга. Им следует использовать момент, чтобы создавать и развивать отношения. Неделя также хороша и для всех творческих занятий.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ожидает не слишком насыщенная неделя. Их могут беспокоить уязвленное самолюбие или нереализованные амбиции. Однако это ненадолго. Впереди уже маячит возможность раскрыть свои творческие силы и заняться самореализацией.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя обещает идеальный период для любви, приятного общения, развития и углубления личных интимных отношений. Также стоит заняться творчеством: живопись, стихи, танцы — все это им лучше раскрыть свой потенциал.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается период положительного отношения к жизни. Но к конкретным делам переходить пока рано, особенно к тем, что требуют повышенной ответственности, напористости, инициативы. Лучше всего активно планировать будущее и настраиваться на положительные возможности, которые уже не за горами.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждет время, благоприятное для любовных отношений, приятного общения, встреч с любимыми или просто хорошими знакомыми. Провести эту неделю наиболее правильно поможет посещение выставок, театров, приемов и прочих социальных мероприятий.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ожидают сложности в личной жизни, неудовлетворенность, безуспешный поиск гармонии. Общая вера в жизнь и в свои силы поможет им пережить этот период, сложный с точки зрения эмоциональной стабильности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя предстоит исключительно благоприятная. Лучше всего она подойдет для неформального общения, свиданий с любимыми или легкого флирта. Также неделя хороша для всех видов переговоров. Договоренности будут достигаться легко и с выгодой для них.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоящая неделя обещает сложности в планировании, переговорах и документах. Не рекомендуются поездки, командировки, деловые переговоры. Однако неделя подарит и положительные моменты: возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, новые перспективы для их проектов.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя очень хорошо подойдет для умственной работы, открытий и изобретений. Однако она будет неблагоприятна для любовной сферы, личных отношений и эмоциональной стабильности. Лучше всего посвятить время открытию новых идей и их активному продвижению в жизнь, в общество.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб предстоящая неделя может лишить эмоционального равновесия. Однако не стоит пугаться: запас прочности и вера в жизнь помогут им преодолеть эти краткие моменты беспокойства и сумятицы.

Ранее 5-tv.ru публиковал финансовый гороскоп на осень для всех знаков зодиака.