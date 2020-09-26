Ошибка пилота могла стать причиной крушения АН-26 под Харьковом

Названа вторая предположительная причина авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщил бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала NewsOne со ссылкой на свои источники, ошибка пилоты могла привести к крушению АН-26. Согласно неподтвержденным данным, экипаж мог перепутать автомобильную дорогу с взлетно-посадочной полосой.

Согласно первой версии, воздушное судно рухнуло из-за отказа левого двигателя. Причины случившегося продолжают устанавливаться.

Как писал 5-tv.ru, по предварительным данным, в авиакатастрофе под Харьковом погибли 25 человек. Еще двое получили серьезные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств трагедии по поручению Владимира Зеленского создана следственная группа.