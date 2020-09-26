«Спим в одной кровати»: Марат Башаров об отношениях с женой после развода

Звезда сериала «Граница: Таежный роман» Марат Башаров в интервью Starhit.ru рассказал об отношениях с женой Елизаветой Шевырковой после развода. 46-летний заслуженный артист Республики Татарстан никогда особо не скрывал, что поднимал руку на своих избранниц. После очередного инцидента его супруга была вынуждена инициировать расторжение брака.

В результате скандала Марат Башаров стал терять роли в спектаклях и всерьез опасаться, что его выгонят и с телевидения. Актеру повезло, и он сохранил «пост» ведущего «Битвы экстрасенсов». Знаменитость признается, что сумел осознать свои прошлые ошибки и пожалеть о содеянном.

Марат Башаров поклялся больше не устраивать ни с кем потасовок. В одном из спектаклей он даже от себя добавил в текст строчку, что отныне не бьет женщин. По его словам, публика реагирует на эту реплику аплодисментами.

В настоящее время его отношения с Елизаветой Шевырковой вышли на новый уровень. Марат Башаров признался, что живет с де-юре бывшей женой в одной квартире. Свободное время актер старается посвятить четырехлетнему сыну Марселю и 16-летней дочери от предыдущего брака Амели.

«Да, мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. При ребенке мы никогда не ругались и не ругаемся, поэтому на нем наши ссоры, конечно, никак не сказались. Мы сохранили теплые отношения с Лизой, и мы семья несмотря на то, что штампа в паспорте у нас нет», — сказал Марат Башаров.

Помимо прочего, актер опроверг сплетни о продаже недвижимости. Знаменитость приобрел три квартиры, объединил в одну, сделал ремонт и оформил дарственную на вторую половинку и наследника.

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