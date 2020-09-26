Жительница Ставрополья изрезала ножом новорожденную дочь и выбросила в реку

Жительница Ставропольского края зарезала новорожденную дочь и выбросила ее тело в реку. Как сообщили в региональной прокуратуре, вопиющий инцидент произошел в городе Ессентуки.

По версии следствия, женщина в гостях у знакомой родила дочь. По всей видимости, при полном отсутствии материнского инстинкта злоумышленница выхватила нож и изрезала им малышку. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, горе-мамаша положила тело в пакет и выбросила в реку.

Предполагаемая преступница арестована. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Прокуратура Ессентуков утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд. Местной жительнице грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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