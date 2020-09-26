Жительница Ставрополья изрезала ножом новорожденную дочь и выбросила в реку

|
Василий Заика
394

Вопиющий инцидент произошел в городе Ессентуки.

Жительница Ставрополья изрезала ножом новорожденную дочь и выбросила в реку

Фото: depositphotos.com

Жительница Ставропольского края зарезала новорожденную дочь и выбросила ее тело в реку. Как сообщили в региональной прокуратуре, вопиющий инцидент произошел в городе Ессентуки.

По версии следствия, женщина в гостях у знакомой родила дочь. По всей видимости, при полном отсутствии материнского инстинкта злоумышленница выхватила нож и изрезала им малышку. Когда девочка перестала подавать признаки жизни, горе-мамаша положила тело в пакет и выбросила в реку.

Предполагаемая преступница арестована. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Прокуратура Ессентуков утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд. Местной жительнице грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове пьяный рецидивист едва не зарезал девочку-подростка.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
Жительница Ставрополья изрезала ножом новорожденную дочь и выбросила в реку
6:49
Как выявить рак по состоянию ногтей и почему маникюр может привести к онкологии
6:39
«Спим в одной кровати»: Марат Башаров об отношениях с женой после развода
6:21
Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества России и Белоруссии
5:59
Судьба стрит-арта в Петербурге: Рисовать на стенах теперь разрешено?
5:47
В Ростове пьяный рецидивист едва не зарезал девочку-подростка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...