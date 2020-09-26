На месте крушения АН-26 под Харьковом нашли тела троих человек
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 25 человек.
Фото: Соцсети
На месте крушения самолета АН-26 в Харьковской области нашли тела трех человек. Об этом сообщается в украинских СМИ. Ранее стало известно, что всего в авиакатастрофе, по предварительным данным, погибли 25 человек. Еще двое были госпитализированы с ожогами. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек. Одного курсанта не допустили до учебного полета и он чудом спасся.
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