На месте крушения АН-26 под Харьковом нашли тела троих человек

На месте крушения самолета АН-26 в Харьковской области нашли тела трех человек. Об этом сообщается в украинских СМИ. Ранее стало известно, что всего в авиакатастрофе, по предварительным данным, погибли 25 человек. Еще двое были госпитализированы с ожогами. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек. Одного курсанта не допустили до учебного полета и он чудом спасся.

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку. На борту воздушного судна находились 27 человек. В результате столкновения с землей и последующего пожара 25 человек погибли. Двое курсантов с ожогами 90% поверхности тела госпитализированы.