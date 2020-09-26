Пилот рухнувшего под Харьковом самолета сообщал об отказе левого двигателя

|
Татьяна Меркер
26

На месте крушения продолжаются поиски черных ящиков, записи которых прольют свет на причины трагедии.

Пилот рухнувшего под Харьковом самолета сообщал об отказе левого двигателя

Фото: РИА Новости / Сергей Одинцов

У рухнувшего под Харьковом самолета до крушения отказал левый двигатель. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины. Командир воздушного судна сохранял самообладание до конца и сообщал диспетчеру о готовности посадить самолет на одном — правом двигателе. Это происходило за пять минут до трагедии.

«После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку (…) в 20:45 произошла авиакатастрофа», — говорится в сообщении.

На месте крушения Ан-26 возле города Чугуев в Харьковской области спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, поиски еще двоих продолжаются.

Всего на борту находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь членов экипажа. 25 человек погибли. Два курсанта смогли выпрыгнуть из самолета до крушения, они доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии — с ожогами 90% поверхности тела.

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой под Харьковом.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:31
Найдены черные ящики разбившегося под Харьковом самолета
10:24
У бывшего акционера пивного завода «Балтика» похитили более 114 миллионов
10:15
Пилот рухнувшего под Харьковом самолета сообщал об отказе левого двигателя
9:57
Кто из звездных пенсионеров попадает под рекомендации Собянина сидеть дома?
9:41
Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?
9:22
Какой витамин снижает риск смертности из-за коронавируса?

Сейчас читают

«Как бы не сорвался»: пользователи сети переживают за потерявшего дочь Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок