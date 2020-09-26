Пилот рухнувшего под Харьковом самолета сообщал об отказе левого двигателя

У рухнувшего под Харьковом самолета до крушения отказал левый двигатель. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины. Командир воздушного судна сохранял самообладание до конца и сообщал диспетчеру о готовности посадить самолет на одном — правом двигателе. Это происходило за пять минут до трагедии.

«После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку (…) в 20:45 произошла авиакатастрофа», — говорится в сообщении.

На месте крушения Ан-26 возле города Чугуев в Харьковской области спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, поиски еще двоих продолжаются.

Всего на борту находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь членов экипажа. 25 человек погибли. Два курсанта смогли выпрыгнуть из самолета до крушения, они доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии — с ожогами 90% поверхности тела.

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой под Харьковом.