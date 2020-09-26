Российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой под Харьковом

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Татьяна Меркер
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В результате крушения самолета и последующего пожара погибли 25 человек.

Фото, видео: Соцсети

Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под украинским Харьковом выразили российский летчики из Военно-воздушной академии имени Николая Жуковского и Юрия Гагарина.

Начальник академии Геннадий Зибров высказался от лица всех летчиков и курсантов вуза.

«Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — передает слова Зиброва ТАСС.

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку. На борту воздушного судна находились 27 человек. В результате столкновения с землей и последующего пожара 25 человек погибли. Двое курсантов с ожогами 90% поверхности тела госпитализированы.

По факту авиакатастрофы началось расследование по статье УК Украины «Нарушение правил полета». Об этом заявили в офисе Генпрокурора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курсант чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.

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