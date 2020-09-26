Экс-премьер Японии раскрыл причину, почему не смог заключить мирный договор с РФ

|
Анастасия Шадская
38

Синдзо Абэ покинул свой пост почти месяц назад из-за проблем со здоровьем.

Экс-премьер Японии раскрыл причину, почему не смог заключить мирный договор с РФ

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что помешало Стране восходящего солнца и России заключить мирный договор. Проблема отсутствия этого соглашения висит нерешенной с окончания Второй мировой войны.

Абэ заявил, что в 2018 году РФ и Япония были невероятно близки к заключению мирного договора, но им помешали США. Точнее, разногласия между Россией и Америкой по вопросу Крыма и украинский кризис, пишет со ссылкой на Nikkei Shinbun РБК.

«Было понимание, что мы наконец приближаемся к переговорам о заключении (договора — Прим. ред.)», — вспомнил Абэ успех российско-японских переговоров в Сингапуре.

Непониманием между Японией и РФ существует с 1945 года. Тогда по итогам проигрыша японцев в войне Советскому Союзу отошли Южные Курилы. В Японии с этим до сих пор не согласны и требуют их вернуть.

В 1951 году СССР не стал подписывать Сан-Францисский мирный договор с Японией. Пять лет спустя Москва и Токио заключили мирную декларацию и решили постепенно вести переговоры по заключению официального мирного договора. Но этого так и не случилось.

Недавно в Японии многие жители были возмущены новостями о строительстве дорог на Шикотане. По данным «Экономики сегодня», они стали требовать у властей вернуть Курилы. При этом глава российского МИД Сергей Лавров не раз напоминал, что Токио по данному вопросу придерживается «неправовой позиции». Желание вернуть острова противоречит Уставу ООН, где все, сделанное странами-победительницами во Второй мировой войне, не подлежит обсуждению. В Японии ратифицировали весь текст Устава, но ждут возвращения им Южных курил.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Японии после ухода Синдзо Абэ возглавил Ёсихидэ Суга.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:57
Наркотики в организме рэпера Эллея привели к возбуждению нового уголовного дела
11:46
Экс-премьер Японии раскрыл причину, почему не смог заключить мирный договор с РФ
11:40
Путин поздравил народную артистку Людмилу Максакову с юбилеем
11:14
Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов скончался в больнице
11:02
Почему американцы воспринимают Россию как врага — объяснил Владимир Познер
10:47
Из военной формы в стринги: как Тарзан перевоплотился из лейтенанта в стриптизера

Сейчас читают

Из военной формы в стринги: как Тарзан перевоплотился из лейтенанта в стриптизера
«Как бы не сорвался»: пользователи сети переживают за потерявшего дочь Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок