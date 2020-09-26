Экс-премьер Японии раскрыл причину, почему не смог заключить мирный договор с РФ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что помешало Стране восходящего солнца и России заключить мирный договор. Проблема отсутствия этого соглашения висит нерешенной с окончания Второй мировой войны.

Абэ заявил, что в 2018 году РФ и Япония были невероятно близки к заключению мирного договора, но им помешали США. Точнее, разногласия между Россией и Америкой по вопросу Крыма и украинский кризис, пишет со ссылкой на Nikkei Shinbun РБК.

«Было понимание, что мы наконец приближаемся к переговорам о заключении (договора — Прим. ред.)», — вспомнил Абэ успех российско-японских переговоров в Сингапуре.

Непониманием между Японией и РФ существует с 1945 года. Тогда по итогам проигрыша японцев в войне Советскому Союзу отошли Южные Курилы. В Японии с этим до сих пор не согласны и требуют их вернуть.

В 1951 году СССР не стал подписывать Сан-Францисский мирный договор с Японией. Пять лет спустя Москва и Токио заключили мирную декларацию и решили постепенно вести переговоры по заключению официального мирного договора. Но этого так и не случилось.

Недавно в Японии многие жители были возмущены новостями о строительстве дорог на Шикотане. По данным «Экономики сегодня», они стали требовать у властей вернуть Курилы. При этом глава российского МИД Сергей Лавров не раз напоминал, что Токио по данному вопросу придерживается «неправовой позиции». Желание вернуть острова противоречит Уставу ООН, где все, сделанное странами-победительницами во Второй мировой войне, не подлежит обсуждению. В Японии ратифицировали весь текст Устава, но ждут возвращения им Южных курил.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Японии после ухода Синдзо Абэ возглавил Ёсихидэ Суга.