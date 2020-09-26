У бывшего акционера пивного завода «Балтика» похитили более 114 миллионов

Более 114 миллионов рублей неизвестные похитили у бывшего акционера пивного завода «Балтика». По данным 5-tv.ru, о пропаже денег с банковского счета мужчина сообщил петербургским правоохранителям 25 сентября. По словам заявителя, деньги были похищены в период с 26 августа по 9 сентября.

Жертвой злоумышленников стал мужчина, который был акционером пивного завода «Балтика» в 1990-е годы. В 2013 году он продал свой пакет акций. Сейчас он находится на пенсии. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Похитители разыскиваются.