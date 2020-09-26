Путин поздравил народную артистку Людмилу Максакову с юбилеем

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Татьяна Меркер
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Поздравительная телеграмма в честь 80-летия актрисы была опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил народную артистку Людмилу Максакову с юбилеем

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народная артистка РСФСР и актриса академического театра имени Вахтангова отмечает свое 80-летие. С юбилеем артистку поздравил президент России Владимир Путин. На сайте Кремля было опубликована телеграмма в адрес Максаковой.

«Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант. И конечно, зрители ценят и искренне любят Ваши блистательные, незабываемые работы в кинематографе», — гласила запись с подписью Путина.

К поздравлениям известной артистки подключилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пожелала актрисе новых, интересных работ, крепкого здоровья и вдохновения.

«Человек многогранного таланта, яркая, разноплановая актриса, вы всегда были и остаетесь настоящим профессионалом, бесконечно преданным миру искусства. За вашими плечами — десятки запоминающихся ролей, покоряющих своей эмоциональностью, неподдельной искренностью и обаянием», — передали слова Матвиенко в пресс-службе Совфеда.

Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве. Творческие способности она унаследовала от матери певицы и народной артистки СССР Марии Максаковой. Людмила закончила Щукинское училище и посвятила себя работе в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Актриса снялась в фильмах Григория Чухрая, Иосифа Хейфица, Игоря Таланкина, Петра Тодоровского. Исполнила более 50 театральных ролей выдающихся советских и российских режиссеров.

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