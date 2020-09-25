Ушел талант: как оперному певцу Войнаровскому удавалось смешить зрителей «Кривого зеркала» вместе с Петросяном

В возрасте 74-лет ушел из жизни оперный певец и участник «Кривого зеркала» Вячеслав Войнаровский. Причина его смерти пока не установлена. Сын народного артиста предположил, что у Войнаровского могла отказать «либо поджелудочная, либо кишечник».

Смерть солиста Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко стала большой утратой для его семьи и коллег по цеху, в частности, Евгения Петросяна. В своем микроблоге Instagram известный юморист выразил соболезнования в связи с кончиной своего товарища и участника программ «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу».

«Красивейший голос в любом репертуаре, будь то, классическая опера, веселая оперетта или наш театр миниатюр, всегда очаровывал зрителя и имел огромный успех. А в жизни это был остроумнейший человек, знавший невероятное множество актерских баек», — написал артист.

Вячеславу Войнаровскому буквально суждено было стать известным артистом. Он родился в семье оперных певцов и с ранних лет проложил себе путь на сцену. Артист закончил ГИТИС и смог пробиться в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Войнаровский выступал и в Большом театре, там он был первым исполнителем партии Селлема в опере Игоря Стравинского «Похождения повесы» и партии Мефистофеля в опере Прокофьева «Огненный ангел».

Друзья и коллеги отмечали неоспоримый комедийный дар артиста и его остроумный склад ума. Он был душой компании, с непередаваемым интересом рассказывал множество актерских баек. Петросян отметил и пародийный дар Войнаровского, который поистине смог раскрыться в Кривом зеркале» и в «Петросян-шоу». Широкая известность к нему пришла именно благодаря участию в этих проектах.

«Когда Петросян сделал свою передачу, я смог спеть все знаменитые арии на смешные тексты. Я спел теноровые партии из „Богемы“ и „Паяцев“, то, что исполнял Марио Ланца… Дурной текст, но своим голосом!» — рассказывал Войнаровский об осуществлении своих желаний.

Комедийный талант Войнаровского признали многие мастера жанра, в том числе Марк Захаров. Сцену из захаровской версии «Двенадцати стульев», где Войнаровский был в группе «двоюродный брат и родственники жены», долго не могли начать снимать.

«Просто когда входил Миронов и видел наши рожи, он не мог говорить — он рыдал!», — вспоминал оперный певец.

Участие в комедийных шоу сделало Войнаровского узнаваемым на улицах. Его пародии восхищали не только зрителей, но и мэтров эстрады. Судьба артиста складывалась очень причудливо: рожденный в семье советских оперных артистов, он смог не только найти применение своему неповторимому голосу, но и направить его в комедийное русло, которое было так близко ему как личности.

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