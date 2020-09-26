Владимир Путин назвал Тульский кремль шедевром русского зодчества

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Анастасия Шадская
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Важное для защиты города сооружение было построено в 1520 году. Глава государства поздравил местных жителей с 500-летием кремля.

Владимир Путин назвал Тульский кремль шедевром русского зодчества

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Кремль в Туле — подлинный шедевр русского зодчества. Он был и остается уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую Владимир Путин направил в адрес участников, организаторов и гостей торжественных мероприятий. Они посвящены 500-летию сооружения.

Путин также отметил, что данный памятник оборонного зодчества имеет огромное значение для истории и культуры страны. Он защищал с юга территорию российского государства и входил в мощную линию оборонительных сооружений XVI–XVII веков.

«Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры. Никогда ни один враг не смог сокрушить мощные стены этой древней цитадели», — отметил президент.

Kremlin.ru

Глава государства также напомнил россиянам о подвиге Города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны. Тула встала неприступной крепостью, и во многом благодаря местным жителям город выстоял и защитил Москву. Восстановление построенного в 1520 году сооружения он назвал ярким примером грамотного сотрудничества между государством и гражданским обществом.

Указ о праздновании 500-летнего юбилея Тульского кремля был подписан Путиным еще в 2016 году. За это время в городе сделали ремонт ряда важных исторических и архитектурных объектов, начали программу благоустройства в ближайших городах, усадьбах и заповедниках области. В центре города стартовало возведение музейного квартала.

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