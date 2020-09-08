Владимир Путин отметил показатели развития Калужской области
Президент РФ провел переговоры с исполняющим обязанности губернатора региона Владиславом Шапшой.
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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
О социально-экономическом развитии Калужской области президенту доложил глава региона Владислав Шапша. Область полностью обеспечивает себя продуктами, активно строит жилье. Движение экономики здесь определяется в том числе близостью индустриальных центров, таких как Москва, Тула и Брянск.
В регионе создан благоприятный инвестиционный климат: на территории реализуется больше двухсот международных проектов. Работают заводы крупнейших мировых корпораций — в области автомобилестроения и фармакологии. А основа промышленного производства — машиностроение и металлообработка.
«Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей — автомобилестроительная отрасль, испытывает определенные трудности. Как в целом себя чувствует экономика?» — поинтересовался Владимир Путин.
«В период действия ограничений мы дополнили федеральные меры поддержки экономики региональными решениями, снизили налоговую нагрузку на бизнес. Помощь получили почти 22 тысячи субъектов. Ее суммарный объем превысил один миллиард рублей. И даже на пике распространения инфекции не прекращали работу промышленные предприятия, строительные организации, дорожные, сельскохозяйственные организации. Это позволило поддержать стабильность на рынке труда и уровень доходов граждан», — доложил временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.
Президент поручил улучшить показатели в строительной отрасли (они сейчас ниже, чем в целом по стране) и обратить внимание на проблемы, связанные с утилизацией твердых отходов.
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