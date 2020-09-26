«Труженик»: Гном Гномыч показал тренировку с травмированной ногой
Сын Евгения Плющенко признался, что спорт требует жертв.
Фото, видео: Instagram @gnomgnomych
Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный в сети как Гном Гномыч, показал подписчикам в Instagram, как тренируется с травмированной ногой. Мальчик признался, что повреждение несерьезное, а спорт требует, в том числе, и таких жертв.
«Накатываем программу в академии Плющенко и готовимся к соревнованиям. Правда, сегодня ногу подвернул, больно наступать. Надеюсь, ничего страшного. Но это спорт, и через это надо проходить тоже», — написал Саша Плющенко.
Поклонники юного дарования поддержали своего любимца. Многие отмечали, что катание сына знаменитости с каждым разом выглядит все лучше.
«Какой старательный и успешный ребенок! Так держать!»
«Ты — умничка»
«Труженик, с каждым разом все уверенней!»
«Как красиво!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гном Гномычу не удалось разжалобить строгого отца на тренировке.
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