«Труженик»: Гном Гномыч показал тренировку с травмированной ногой

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Алина Потёмкина
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Сын Евгения Плющенко признался, что спорт требует жертв.

Фото, видео: Instagram @gnomgnomych

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный в сети как Гном Гномыч, показал подписчикам в Instagram, как тренируется с травмированной ногой. Мальчик признался, что повреждение несерьезное, а спорт требует, в том числе, и таких жертв.

«Накатываем программу в академии Плющенко и готовимся к соревнованиям. Правда, сегодня ногу подвернул, больно наступать. Надеюсь, ничего страшного. Но это спорт, и через это надо проходить тоже», — написал Саша Плющенко.

Поклонники юного дарования поддержали своего любимца. Многие отмечали, что катание сына знаменитости с каждым разом выглядит все лучше.

«Какой старательный и успешный ребенок! Так держать!»

«Ты — умничка»

«Труженик, с каждым разом все уверенней!»

«Как красиво!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гном Гномычу не удалось разжалобить строгого отца на тренировке.

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