Самолет потерпел крушение в Канаде
В результате авиакатастрофы погибли два человека.
Самолет разбился в Канаде в провинции Альберта. ЧП произошло в 70 километрах к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби. В результате крушения воздушного судна погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Си-би-си.
На месте авиакатастрофы в настоящий момент работают спасатели и правоохранительные органы. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
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