Самолет потерпел крушение в Канаде

В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Самолет разбился в Канаде в провинции Альберта. ЧП произошло  в 70 километрах к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби. В результате крушения воздушного судна погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Си-би-си.

На месте авиакатастрофы в настоящий момент  работают спасатели и правоохранительные органы.  По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. 

 

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