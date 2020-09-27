Самолет потерпел крушение в Канаде

Самолет разбился в Канаде в провинции Альберта. ЧП произошло в 70 километрах к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби. В результате крушения воздушного судна погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Си-би-си.

На месте авиакатастрофы в настоящий момент работают спасатели и правоохранительные органы. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.