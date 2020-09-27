«Говорил, что ждет полеты»: Мама выжившего в авиакатастрофе под Харьковом о трагедии

Эфирная новость 24

В результате крушения воздушного судна на месте погибли 25 человек. Еще один позже скончался в больнице.

Фото, видео: Соцсети, 5-tv.ru

Накануне при заходе на посадку на Украине разбился военный самолет университета ВВС имени Ивана Кожедуба. Ан-26 рухнул возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 военнослужащих — семь членов экипажа и 20 курсантов. 25 человек погибли сразу. Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Впоследствии один из них умер.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео последних секунд полета с камеры видеонаблюдения, установленной на одной из городских высоток. Самолет в пятницу должен был совершить до десяти взлетов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения. Вот, что рассказала мама единственного выжившего курсанта.

«Он мне звонил, говорил, что ждет эти полеты. Что очень счастлив. Они должны были летать с 6 до 9. Но я когда узнала, что упал самолет училища Кожедуба, я не знала, что мне делать», — призналась Ирина Злочевская.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов. Сейчас рассматриваются разные версии — от отказа двигателя до ошибки пилота. Черные ящики уже найдены. Причины катастрофы установят позже, после завершения работы с останками погибших.

В украинском Министерстве обороны сообщили, что самолету 43 года. Но по мнению ведомства, машина могла спокойно летать еще несколько лет без обновления ресурса. Университет Воздушных сил имени Кожедуба — старейшее летное училище Советского Союза. Основано 90 лет назад. У вуза свой учебный аэродром и собственная авиационная бригада. 26сентября на Украине объявлен общенациональный траур.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
2:50
Почему российские учения «Кавказ-2020» чрезвычайно важны для отработки отпора противнику
2:37
«Говорил, что ждет полеты»: Мама выжившего в авиакатастрофе под Харьковом о трагедии
2:17
«Какой стыд!» Оголившую грудь в фильме «Китобой» Асмус снова затравили
1:46
ФАС оштрафовала сеть Sunlight за фейковый уход с рынка
1:38
Самолет потерпел крушение в Канаде

Сейчас читают

«У них так плохо с деньгами?» — Афина заподозрила Тарзана с Королевой в пиаре на теме измены
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Успеть до первого числа: Что изменится в жизни россиян в октябре?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок