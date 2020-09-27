Контуры здорового будущего: Путин выступил в ООН, встретился с Совфедом и пообщался с новыми губернаторами

На этой неделе мы стали свидетелями трех важнейших, программных заявлений Владимира Путина на трех разных площадках. Выступление в ООН, встреча с Советом Федерации и видеоконференция с избранными главами российских регионов. Сегодня мы расскажем об этом подробно. И сначала отправляемся в Организацию Объединенных наций.

Президент расставил четкие акценты, говоря о мировой стабильности. А многие политики назвали речь Путина примирительной и объединяющей. Особенно ярко это было заметно на фоне агрессивной риторики других лидеров. Жизнь на планете уже не будет прежней — коронавирус бросил нам вызов. Выступая на юбилейной, 75-й Генассамблее ООН глава России призвал всех без исключения сплотиться в этой тяжелой борьбе, отринуть разногласия и погасить конфликты. Подробности в репортаже.