Память на века: История освобождения Заполярья в Великой Отечественной войне

Желающих переиначить историю сейчас развелось много. И как верно отметил президент, мало того, что это преступление перед памятью борцов с фашизмом, так еще и очередной удар по основам современного мироустройства. Но мы с вами знаем - для подвига забвения нет.

На этой неделе мы отметили 76-ю годовщину одного из самых важнейших сражений в истории Великой Отечественной войны - освобождение Заполярья. Тщетно, начиная с 41-го года и по 44-ый, гитлеровцы и их финские союзники пытались прорвать оборону Красной Армии и захватить важнейший стратегический пункт - город Мурманск. Порт, который сделал возможным ленд-лиз.

Самый первый бой наши бойцы приняли у хребта Муста - Тунтури. Они смогли остановить немецкие войска в июне 41-го и не позволили ни на метр продвинуться фашистам до полного окончания боевых действий. Сейчас память о тех героических событиях бережно хранят местные жители.

Корреспондент Андрей Захаров отправился в самый северный музей Великой Отечественной.