«Ультра-раздевание»: Зачем датским детям показали толпу обнаженных мужчин?

На уходящей неделе в мировом рейтинге передовых стран неожиданно вырвалась вперед Дания со своим детским телевизионным шоу «Ультра-раздевание». В ходе передачи перед аудиторией, состоящей в основном из 11-летних девочек, вывели и поставили группу взрослых абсолютно голых людей, по большей части мужчин, при этом не сказать, чтобы сильно красивых — одни голые взрослые были жирные, другие старые, имелся карлик, даже один мужчина с рогами и так далее.

Девочки сначала стеснялись, а потом оживились и начали задавать обладателям гениталий важные и содержательные вопросы. По версии создателей передачи, которую, естественно, горячо поддержали передовые СМИ всего мира, даже «The New York Times» накатал на эту тему целую торжествующую статью, таким образом Дания избавляется от ханжества и избавляет детей от ощущения, будто человеческое тело — это вообще что-то такое, чего стоит стыдиться.

К тому же дети, как известно, должны знать, как и что происходит в настоящем жестоком мире. Собственно, когда датчане же несколько лет назад перед детишками забили насмерть жирафика и скормили его падальщикам — это объяснялось так же.

Что тут по-настоящему интересно для нас. Во-первых, мы видим концептуальное, сознательное неприятие передовой западной идеологией такого понятия как «детство». Почему — у меня есть только одна версия. Возможно, потому, что детство до недавнего времени оставалось как бы последним бастионом той, прежней морали и эстетики. Ну, где были мальчики и девочки, рыцари и принцессы, свадьбы и любовь до гроба, верность и красота.

Детство, отделенное от взрослого мира с его гнусностями стенкой невинности, естественно, будет постоянной угрозой этим гнусностям. Потому что все наши идеалы — это, как правило, те самые подарки от детства и его эпохи невинности. Если мы их, конечно, сохраняем. Такое детство, конечно, современной передовой идеологии не нужно. Поэтому на это детство ведутся атака за атакой.

Дошкольные и школьные программы полны веселым ЛГБТ, детей начинают готовить к смене пола с семи — восьми лет. И выводя перед детьми кучу обрюзгших и обвисших наших современников, передовые люди решают сразу две задачи.

Во-первых, они ломают ту самую стенку невинности, которая отделяет мир ребенка от мира взрослых. А во-вторых, они на всякий случай пропагандируют уродство как форму красоты. Внушая, что уродства на самом деле нет. А раз нет уродства, то нет и красоты. И знаете, детям этих передовых граждан в передовых странах, которых так воспитывают, не позавидуешь.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания