Почему тарифы на электроэнергию в России ежегодно будут расти?

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Светлана Александрова
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Минэкономразвития предполагает, что по итогам года снизится общее потребление электроэнергии в России.

Почему тарифы на электроэнергию в России ежегодно будут расти?

Фото: ТАСС / Владимир Андреев

В ближайшие три года тарифы на электроэнергию для населения в России будут расти на 5% каждый год. Такой сценарий прописан в подготовленном Минэкономразвития РФ прогнозе социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Для промышленных потребителей тарифы на электроэнергию, по прогнозам министерства, будут ежегодно индексироваться на 3%, как это было в предыдущие годы, сообщают «Известия».

В документе, опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития, предполагается также общее снижение на 3,6% потребления электроэнергии в России по итогам 2020 года. Это объясняется относительно теплой зимой и пандемией коронавируса. Вместе с тем ожидается, что объемы производства электроэнергии в среднесрочном периоде по-прежнему будут определяться темпами роста экономики страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг выросли в 43 регионах Российской Федерации и составляют в среднем по стране около 4,8 тысячи рублей.

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