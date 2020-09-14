Россияне стали больше тратить на коммуналку

В половине регионов России в 2020 году выросли расходы на коммунальные услуги. А ведь для многих жителей страны из-за низких доходов даже небольшие изменения в тарифах могут серьезно повлиять на уровень жизни. В среднем по стране на эту статью расходов у россиян уходит порядка 4,8 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Кто платит больше всех?

Ситуация сильно разнится в зависимости от региона. Размер жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) также страдает от непрозрачной системы ценообразования. Кроме того, часто стоимость сервиса не соответствует его качеству.

Самая низкая доля трат на ЖКУ наблюдается в Ингушетии — около 4,9% от общих расходов. Похожая ситуация наблюдается в Дагестане, Хакасии, Тувы, Иркутской области, Республике Алтай и, как ни странно, в Москве. Их жители выделяют на ЖКУ не более 7,5% от своего ежемесячного бюджета.

Дороже всего платить за «коммуналку» в Магаданской области, на Чукотке и в Коми — 12,9%, 13,6% и 13,7% соответственно.

Общая ситуация по стране

Затраты на ЖКУ выросли в 43 регионах страны. Согласно проведенному исследованию, больше платят владельцы квартир, а не комнат или частных домов. Однако на расценки сильно влияют условия жизни в каждом из регионов, где есть свои особенности быта и природно-географические условия.

Более 10% из семейного бюджета отдают жители 47 регионов страны, а вот сокращение доли затрат отметили сразу в 36 субъектах. Больше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе. Там в 2018 году за коммуналку платили на 4,4% больше. Наибольший же прирост к 2020 году наблюдают жители Севастополя, Татарстана и Чечни — от 1,5% до 1,9%.

Проживающие в Тверской, Курской, Ульяновской, Кемеровской областях, Удмуртии и Башкирии какого-то изменения затрат на ЖКУ за последние два года не заметили.

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