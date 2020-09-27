Два вертолета и три беспилотника ВС Азербайджана сбиты армянской стороной

Два вертолета и три беспилотника Вооруженных сил Азербайджана сбиты армянской стороной в Нагорном Карабахе. Об отражении атаки на карабахском направлении. заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня противник начал ракетную и воздушную атаку на Арцах. Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника противника. Бои продолжаются», — написала Степанян в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны вооруженных сил Армении. Инцидент произошел на линии соприкосновения на Нагорном Карабахе.