Два вертолета и три беспилотника ВС Азербайджана сбиты армянской стороной
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Два вертолета и три беспилотника Вооруженных сил Азербайджана сбиты армянской стороной в Нагорном Карабахе. Об отражении атаки на карабахском направлении. заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Сегодня противник начал ракетную и воздушную атаку на Арцах. Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника противника. Бои продолжаются», — написала Степанян в Facebook.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны вооруженных сил Армении. Инцидент произошел на линии соприкосновения на Нагорном Карабахе.
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