Премьер Армении заявил, что ВС Азербайджана начали наступление

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха.

«Стороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости», — написал Пашинян в Facebook.