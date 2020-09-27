Премьер Армении заявил, что ВС Азербайджана начали наступление
По словам Никола Пашиняна, вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха.
Фото: ТАСС / Штукина Екатерина
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха.
«Стороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости», — написал Пашинян в Facebook.
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