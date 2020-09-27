Товарный поезд сошел с рельсов на Урале я недалеко от Кушвы. По предварительным данным, состав опрокинулся на подъезде к щебеночному заводу. Шесть вагонов перевернулись.

«Произошел сход 8 вагонов с щебнем, из них шесть вагонов перевернулись, повреждено 100 метров железнодорожного пути», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре», — сообщает Telegram-канал «Екатеринбург 1» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Согласно данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.