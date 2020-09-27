ВС Азербайджана сообщили о начале контрнаступления в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале контрнаступления по всей линии фронта в Карабахе. В официальном сообщение оборонного ведомства отмечается, что решение было принято, для того чтобы предотвратить активность Вооруженных сил Армении.

С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее в оборонном ведомстве страны сообщили о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Позже премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в инициировании наступления на карабахском направлении.